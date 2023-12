RSF dépose une 2e plainte devant la CPI pour crimes de guerre contre les journalistes à Gaza

Reporters sans frontières (RSF) a annoncé, jeudi 22 décembre 2023, avoir déposé une 2e plainte pour crimes de guerre commis par l’armée israélienne suite au décès de 7 autres journalistes palestiniens, tués à Gaza entre le 22 octobre et le 15 décembre.

Cette plainte est la 4e déposée par RSF auprès de la CPI, la deuxième depuis le 7 octobre : RSF a des motifs raisonnables de croire que les journalistes concernés par cette plainte ont été victimes d’attaques relevant de crimes de guerre. Selon des éléments recueillis par RSF, ces journalistes ont pu être ciblés délibérément en tant que journalistes. C’est pourquoi RSF invoque la qualification d’homicide intentionnel de civils.

Les journalistes tués évoqués dans la plainte sont Asem Al-Barsh, journaliste de la radio Al Najah tué par un tir de sniper ; Bilal Jadallah de la Maison de la presse palestinienne, victime d’un tir de missile direct sur sa voiture alors qu’il quittait son lieu de travail ; Montaser Al-Sawaf, dont la maison a été ciblée deux fois par des tirs de missiles ; Rushdi Al Siraj, victime d’un tir direct sur son domicile ; Hassouna Salim de l’agence de presse Quds News, tué par un missile après avoir reçu des menaces de mort ; Sari Mansour, photojournaliste pour Quds News, mort dans la même attaque ; Samer Abu Daqqa, correspondant d’Al-Jazeera qui semble avoir été tué par tir de précision par drone, attaque lors de laquelle le chef de bureau d’Al Jazeera Wael Dahdouh a été blessé.

Au regard du droit international, les journalistes relèvent de la population civile et bénéficient des mêmes protections au-delà de protections spécifiques découlant de la résolution 2222 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Tous les journalistes mentionnés dans cette plainte ont en tout état de cause été victimes d’attaques contre la population civile alors qu’ils ne participaient pas aux hostilités. Il reviendra au procureur de la CPI de qualifier ces crimes et de retenir éventuellement au terme de son enquête, d’autres qualifications applicables.

Après le 7 octobre, RSF a déposé une première plainte pour crimes de guerre auprès du bureau du procureur de la CPI le 31 octobre à propos de la mort de sept journalistes. Dans ces deux plaintes, RSF appelle le procureur à enquêter sur l’ensemble des journalistes palestiniens tués depuis le début du conflit – au moins 66 à ce jour selon nos informations.

«Constatant l’hécatombe de journalistes à Gaza, et le ciblage dont ils semblent être victimes, RSF appelle le procureur de la CPI, Karim Khan, à dire clairement qu’il fait une priorité de l’élucidation des crimes commis contre les journalistes à Gaza et de la poursuite de leurs auteurs» , Christophe Deloire, Secrétaire général de RSF.

Communqiué