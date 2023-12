Ahmad Khattab : «Les soldats israéliens ont tué mon père et ma mère sous mes yeux» (Vidéo)

La guerre est l’une des pires expériences que peut vivre toute personne. L’enfant palestinien Ahmad Khattab âgé de seulement 11 ans vit la guerre à Gaza mais pire, il a vécu l’horreur absolue. Les soldats israéliens ont assassiné avec sang froid ses parents sous ses yeux.

L’enfant Ahmad Khattab abattu et rempli de tristesse raconte l’horreur vécue: «Alors que nous étions en train de mettre le repas sur la table pour le déjeuner, nous avons entendu la voix d’Israéliens qui se parlaient entre eux en hébreu. Après, on a entendu le son d’un marteau frappant le mur suivi d’une explosion et ils ont fait irruption. Ils ont tiré sur mon père bien qu’il ait levé le drapeau blanc. Ma mère est allée voir mon père, alors ils lui ont tiré dessus et ils ont lancé une bombe sur nous mais elle ne nous a pas atteints. Et quand ils ont tiré sur ma mère, mon petit frère est tombé de ses bras et il a été blessé par un éclat d’obus à l’œil à cause de la bombe qu’ils ont lancée.»

Ahmad explique que, par la suite, ils les ont emmenés chez les voisins où ils les ont interrogés avant de leur donner des drapeaux blancs en leur ordonnant d’emprunter l’avenue Salah al-Din, la principale avenue de la bande de Gaza qui la traverse du nord au sud. Ahmad revient sur ce qui s’est passé chez les voisins. Il explique que les soldats israéliens «ont pris les hommes, les ont déshabillés, les ont mis dans des pièces isolées et les ont battus. Ils ont aussi voulu frapper les femmes.»

Évoquant son père, Ahmad dit: «Il nous achetait des jouets et nous apportait à manger et à boire. Il me disait : ‘‘Toi, tu es l’aîné, tu es le héros, tu dois prendre soin de ta sœur et de ton frère.’’» C’est comme s’il pressentait sa mort imminente, comme tout Palestinien depuis la création de l’Etat hébreu en 1948.

Il n’y a pas de mots pour qualifier la souffrance de ce petit garçon qui est devenu subitement et très brutalement orphelin, et qui en plus doit maintenant et à seulement 11 ans s’occuper de son frère et de sa sœur. Son témoignage doit être écouté et relayé dans le monde entier pour que partout le terrorisme le plus abject d’Israël soit connu. Car, ce cas n’est pas unique : des dizaines de milliers d’enfants palestiniens sont dans son cas.

Joe Biden, qui doit fêter tranquillement le Jour de l’An avec ses petits-enfants, devrait écouter le témoignage du petit Ahmad pour savoir à quoi servent les armes qu’il livre sans compter à Israël et pour qu’il sache les horreurs qui continuent d’être perpétrées à Gaza à cause de son obstination à refuser le cessez-le-feu, au risque de se rendre complice d’un véritable génocide, lui et l’Etat qu’il incarne.

I. B.