Festival My FirstDoc : le monde tel qu’il est

L’Association Cinéma Documentaire Tunisien et la Cinémathèque Tunisienne proposent la sixième édition du festival My FirstDoc qui se déroulera du 26 au 29 décembre 2023 dans les villes de Tunis, Bizerte, Chenini-Gabès et Djerba.

My FirstDoc reste fidèle à sa vocation de présenter une programmation exigeante et éclectique de films qui interpellent en parlant des enjeux de notre temps et en démontrant l’engagement de leurs réalisateurs, soulignent les organisateurs.

«L’objectif du festival n’a pas changé : montrer des œuvres et des documents qui donnent un regard sur les conditions et situations de vie dans nos sociétés actuelles et témoignent du monde tel qu’il est», ajoute-t-ils

Le programme présente une sélection de films récents, dont quelques premières mondiales, produits par des réalisateurs indépendants.

Dans cette édition, il y aura également des documentaires consacrés à des sujets liés au changement climatique et à son impact sur le monde rural et sur les modèles de production agricole avec l’invasion de nouvelles techniques opérationnelles qui menacent l’environnement

Pendant 4 jours, 16 documentaires animeront les écrans de la salle Tahar Cheriaa à Tunis et emmèneront le public de l’Algérie au Maroc, de la France à la Belgique et à l’Italie, du Liban à l’Iran et au Kurdistan, des Etats-Unis au Canada et à l’Afrique du Sud.

I. B.