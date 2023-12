Les États-Unis ont envoyé 230 avions et 20 navires d’armes à Israël depuis le 7 octobre

Le journal israélien Yedioth Ahronoth a révélé, lundi 25 décembre 2023, que les États-Unis avaient envoyé plus de 230 avions cargo et 20 navires chargés d’armes vers Israël depuis le 7 octobre. Une quantité de munitions énorme comme si Israël était en guerre contre une grande puissance ou tout un continent!

L’article du Yedioth Ahronoth affirme: «Puisqu’il y a encore des politiciens qui se moquent d’eux-mêmes et prétendent que les États-Unis n’ont pas de lien, il est également utile de leur expliquer que plus de 230 avions cargo et 20 navires sont arrivés jusqu’à présent en Israël transportant des armes.»

Le journal précise que les armes expédiées des États-Unis comprenaient «des obus d’artillerie, des véhicules blindés et du matériel de combat de base pour les soldats».

L’article donne d’autres informations à savoir que le ministère israélien de la Défense a avancé la date de mise en œuvre des contrats pluriannuels pour les produits laissés non utilisés ou dans les entrepôts d’urgence américains. Il est question également du coût de la guerre qui selon le ministère de la Défense israélien s’élève jusqu’à présent à 65 milliards de shekels (17,5 milliards de dollars).

Concernant l’utilisation des cargaisons de munitions, le journal a cité un haut responsable du ministère de la Défense –qu’il n’a toutefois pas nommé – selon lequel l’armée israélienne a utilisé une grande partie des munitions dont elle disposait à la veille de la guerre et a pu se réapprovisionner en munitions et remplir de nouveau ses entrepôts et au-delà afin de rester prêt à une éventuelle guerre à grande échelle contre le Hezbollah libanais.

La source militaire du Yedioth Ahronoth a souligné que l’armée ne touche pas aux munitions destinées à l’attaque et à la défense aérienne dans le secteur nord c’est-à-dire le front avec le Liban.

Ces énormes livraisons d’armes sont une complicité sans équivoque des États-Unis dans le génocide actuellement entrepris par Israël à Gaza qui alimente naturellement la colère populaire en Palestine occupée, mais aussi dans les pays arabes et musulmans et après, les responsables américains font mine de ne pas comprendre le lien de causalité et n’apprécient pas que le sentiment anti-américain s’accentue dans ces pays et que la sympathie pour leurs rivaux russes et chinois s’accentue.

On peut toujours parler d’aveuglement, mais ici, il s’agit plutôt de cynisme de la part du plus gros fabriquant et marchand d’armes dans le monde qui est derrière (pratiquement) tous les conflits armés dans le monde depuis la fin de la seconde guerre mondiale.

I. B.

D’après Al-Quds.