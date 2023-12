Les États-Unis alimentent la guerre d’Israël contre les Palestiniens

La plupart, sinon la majorité, des civils de Gaza qui ont péri depuis le 7 octobre dernier sont morts sous une pluie de bombes, d’obus d’artillerie, de roquettes et de missiles fournis par les États-Unis. (Illustration : Bien avant les attaques du Hamas du 7 octobre, Israël a utilisé son armée, soutenue par les États-Unis, pour restreindre la liberté de mouvement des Palestiniens. Ph.Jack Guez /Getty Images).

Par Rashid Khalidi *

Le nombre inégal de personnes tuées jusqu’à présent dans et autour de la bande de Gaza – environ 1 200 Israéliens et 15 000 Palestiniens – dans la dernière phase d’un conflit qui dure depuis plus d’un siècle montre l’énorme disparité entre ces deux camps.

Ces chiffres sont caractéristiques des guerres coloniales, un des nombreux faits souvent occultés par les médias, tout comme la nature et les origines de cette guerre.

Il ne s’agit pas simplement d’une simple lutte entre deux peuples souverains, comme la France et l’Allemagne. Il s’agit plutôt de la dernière guerre coloniale de l’ère moderne, menée pour établir l’hégémonie et les droits absolus d’un peuple sur l’autre, comme l’exprime la loi de 2018 sur «l’État-nation du peuple juif», qui stipule que le droit à l’autodétermination nationale en Palestine «est unique au peuple juif».

Israël, un projet colonial européen

Malgré le lien incontestable du judaïsme et du peuple juif avec la Terre Sainte, il s’agit pour les Palestiniens d’une lutte anticoloniale. Israël a été créé comme un projet colonial européen – ce qu’aucun de ses premiers dirigeants n’a nié – avec l’aide indispensable de l’impérialisme britannique.

Malgré l’écheveau de mythes créés pour dissimuler ces faits, ils sont essentiels pour comprendre que les Palestiniens auraient résisté à tout groupe qui aurait tenté de leur arracher leurs terres, quelle que soit leur religion ou leur nationalité. Le fait que ce groupe était composé de Juifs animés d’un projet national, d’un lien profond avec la même terre et d’un passé de persécution et de dépossession ailleurs, culminant avec l’Holocauste, a donné à cette guerre son caractère particulièrement désespéré. Mais dans un certain sens, le schéma de conflit qui s’est déroulé au cours du siècle dernier est familier.

Quels que soient les colons et d’où qu’ils viennent, quels que soient leurs liens avec le territoire, la résistance à leur encontre aurait été essentiellement la même que celle des Irlandais, des Algériens, des Amérindiens, des Zoulous ou des Libyens face aux intrus déterminés à les expulser et à prendre le contrôle du pays. Vladimir Jabotinsky, fondateur du sionisme révisionniste qui a donné naissance au parti Likoud, a déclaré sans ambages : «Chaque population indigène du monde résiste aux colons.» Et comme l’a souligné Edward Said, c’était le malheur particulier des Palestiniens d’être les victimes des victimes.

Ce processus de colonialisme de peuplement a entraîné la dépossession d’une grande partie de la population autochtone palestinienne et le vol de leurs terres et de leurs biens. Cet objectif a été obtenu grâce à l’expulsion de 750 000 Palestiniens lors de la création d’Israël en 1948 (plus de 55% de la population arabe totale de Palestine à l’époque) et de plus de 250 000 en 1967, sans qu’aucun d’entre eux ne soit autorisé à revenir.

Un nettoyage ethnique progressif

Ce nettoyage ethnique progressif était essentiel pour transformer un pays à majorité arabe en un État à majorité juive. Cela n’aurait pas pu se faire autrement, puisqu’il s’est avéré impossible de «faire sortir» «discrètement» les Palestiniens du pays, un désir que Theodor Herzl confiait dans son journal. Au cours des 56 dernières années, ces mêmes pratiques de colonisation et de dépossession se sont poursuivies inexorablement en Cisjordanie occupée, à Jérusalem-Est et sur le plateau du Golan.

Les États-Unis ont considéré l’occupation militaire de ces territoires et leur annexion et absorption progressive par Israël avec une indifférence étudiée pendant plus d’un demi-siècle. Cela contraste de manière flagrante avec sa réponse musclée à l’occupation russe d’une partie de l’Ukraine pendant une période beaucoup plus courte.

Il est difficile d’accorder du crédit aux affirmations des États-Unis selon lesquelles ils soutiennent l’autodétermination et la liberté de l’Ukraine, alors qu’ils ont fourni pendant des décennies un soutien essentiel à Israël dans son occupation des territoires arabes. En effet, la reconnaissance par l’administration Trump des annexions illégales de Jérusalem-Est et du plateau du Golan par Israël n’a pas été annulée par l’administration Biden.

Bien que les États-Unis aient fortement soutenu Israël dans chacune de ses guerres depuis 1948 (à l’exception de la guerre de Suez en 1956), leur soutien à cette guerre totale contre Gaza est sans précédent à plusieurs égards.

L’une est le rejet catégorique du cessez-le-feu par le président Biden – les mots sont devenus tabous dans son administration – et son soutien sans réserve à l’objectif de guerre israélien consistant à «détruire le Hamas», qui devrait apparemment être atteint par le massacre de milliers de civils et le dévastation de toute la bande de Gaza, où vivent 2,3 millions de personnes. Dans un article d’opinion paru dans le Washington Post, Biden a soutenu cet objectif, affirmant qu’«Israël doit se défendre. C’est son droit», tout en prétendant soutenir une solution à deux États. Il a conclu ce long article sans jamais mentionner deux des principaux obstacles à une telle solution : l’occupation et les colonies israéliennes, obstacles que les États-Unis ont assidûment contribué à maintenir pendant des décennies avec un flot d’armes et une série de vetos au Conseil de sécurité des Nations Unies.

Les civils de Gaza tués par des armes américaines

Un autre exemple est l’engagement par Biden d’importants moyens navals, aériens et terrestres américains dans la région, vraisemblablement pour empêcher une extension du conflit. Cela s’est accompagné de la livraison à l’armée israélienne de 2 000 missiles à guidage laser Hellfire et de 36 000 cartouches de canon de 30 millimètres pour les hélicoptères de combat Apache, ainsi que de 1 800 roquettes à tir d’épaule M141 (1 200 autres sont en commande), avec 57 000 obus d’artillerie de 155 millimètres en commande.

L’administration Biden demande au Congrès d’allouer 14,3 milliards de dollars supplémentaires d’aide, y compris une aide militaire (en plus des 3,8 milliards de dollars annuels de subventions militaires), pour couvrir ces achats et d’autres, tout en demandant que les restrictions légales sur l’utilisation de ces armes et les munitions soient supprimées. La plupart, sinon la majorité, des civils de Gaza qui ont péri jusqu’à présent sont morts sous une pluie de bombes, d’obus d’artillerie, de roquettes et de missiles fournis par les États-Unis. Depuis le 7 octobre, Israël a tué plus de Palestiniens et en a chassé davantage de leurs foyers que lors de la Nakba de 1948, où 13 000 Palestiniens sont morts, selon l’historien palestinien Aref al-Aref.

Un autre élément sans précédent est passé sous le radar des médias. Il s’agissait du soutien américain, au début de la guerre actuelle, au fait qu’Israël poussait tout ou partie de la population de la bande de Gaza vers l’Égypte. Ce soutien n’a jamais été avoué, mais a été révélé par les rejets farouches de la proposition par l’Égypte et la Jordanie, ainsi que par la demande de financement adressée par la Maison Blanche au Congrès le 20 octobre pour une aide à l’Ukraine et à Israël. Cela comprenait un financement « d’aide à la migration et aux réfugiés » pour « les besoins potentiels des Gazaouis fuyant vers les pays voisins », pour les « déplacements à travers les frontières » et pour les « besoins de programmation en dehors de Gaza ». Il n’est pas surprenant que les dirigeants égyptiens et jordaniens aient furieusement et publiquement dénoncé cette idée, désavouée depuis par l’administration. Biden s’est empressé à plusieurs reprises d’affirmer aux dirigeants égyptiens et jordaniens que les États-Unis ne soutiendraient pas l’expulsion des Palestiniens vers le territoire de l’un ou l’autre pays.

Cet épisode honteux n’est que le dernier signe que Biden ne considère pas vraiment les Palestiniens comme les égaux des Israéliens, et ne considère pas leurs souffrances de la même manière qu’il voit celles des Israéliens. Lui et d’autres membres plus âgés de la direction politique américaine des deux partis politiques restent enfermés dans des récits formés il y a des décennies et résistent avec ténacité aux nouvelles perspectives des jeunes membres du gouvernement et des collaborateurs du Congrès. Cela a été une calamité pour les Palestiniens, en particulier ceux de la bande de Gaza, qui ont payé cher la partialité aveugle de Biden et de sa génération.

Un récent sondage NBC a révélé que 70 % des électeurs âgés de 18 à 34 ans désapprouvent la gestion de la guerre à Gaza par Biden. Ce serait une amère ironie si cette aliénation, et des niveaux similaires de désenchantement parmi les électeurs arabes, musulmans et autres minorités, conduisaient Biden à perdre des États charnières comme le Michigan en 2024, conduisant à l’élection d’un président républicain, qui est probablement même plus anti-palestinien.

Traduit de l’anglais.

Source : Los Angeles Times.

* Professeur d’études arabes modernes à l’Université de Columbia. Son livre le plus récent s’intitule ‘‘La guerre de cent ans contre la Palestine : une histoire du colonialisme et de la résistance des colons, 1917-2017’’.