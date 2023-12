Me Krifa dénonce : La fille de la présidente du PDL Abir Moussi privée du parloir spécial

Me Karim Krifa a annoncé, ce mardi 26 décembre 2023, que la fille cadette de la présidente du Parti destourien libre (PDL) Abir Moussi, a de nouveau été privée du parloir spécial (visite directe et sans barrières), tout en dénonçant cette interdiction décidée par la direction des prisons

Le dirigeant PDL et membre du comité de défense Karim Krifa a indiqué qu’il s’agit d’une 3e interdiction du parloir spécial, et que cela s’apparente à un harcèlement de Me Abir Moussi visant à la priver de ses droits, a-t-il déploré.

«Le motif annoncé cette fois-ci, est que la fillette cadette de Abir Moussi est âgée de plus de 13 ans… Ce qui est incompréhensible voire absurde, car le parloir spécial est habituellement autorisé pour les membres des familles des détenus peu importe leur âge…», a encore dénoncé Karim Krifa, qui considère que la direction des prisons cherche à porter atteinte aux droits de la présidente du PDL.

Il évoque aussi ce qu’il qualifie de «vengeance, suite aux plaintes déposées par le comité de défense» et appelle à soutenir la cheffe du parti, en détention depuis le 3 octobre.

