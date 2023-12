«Celui qui dormait, les soldats israéliens le brûlaient avec les cigarettes» (Vidéo)

Une vingtaine de Palestiniens de Gaza enlevés et séquestrés pendant trois semaines dans des endroits inconnus par l’armée israélienne ont été libérés dimanche 24 décembre 2023. Ils ont été transférés immédiatement à l’hôpital Abu Youssef Al-Najjar à Rafah en raison des graves tortures qu’ils ont endurées durant leur séquestration.

L’un des hommes libérés allongé à même le sol à l’hôpital livre un témoignage qui illustre que les humiliations, les sévices et les crimes commis par Israël sont la définition même du terrorisme. Il est revenu sur le voyage en enfer qui a duré trois semaines: «On nous a capturé du quartier Zaytoun. Pendant trois jours, les militaires israéliens criblaient la maison de balles et toute personne qui marchait dans la rue était tuée par une balle dans la tête par les snipers israéliens. On est resté trois jours regroupés dans une pièce sans sortir. Le quatrième jour, ils ont rasé avec les bulldozers tout ce qui était autour de nous jusqu’à atteindre les fondations de la maison qui bougeait. Ils ont demandé s’il y avait quelqu’un, on leur a dit qu’il y avait des enfants. Ils ont continué à lancer des roquettes et à tirer et j’ai été blessé. Ensuite, ils sont venus et ont séparé les hommes et les femmes. Ils nous ont menotté les mains derrière le dos. Ils nous ont déshabillés. On est restés uniquement en caleçon et ils nous ont emmenés et séquestrés pendant deux jours dans une maison qu’ils ont réquisitionnée. Deux jours sans eau ni nourriture avec les mains menottées. Ils nous ont battu et humilié et chaque endroit du corps d’où provenait une douleur, ils frappaient dessus. S’ils remarquaient que quelqu’un dormait, il le brûlait avec la cigarette. Quand on leur disait qu’on avait soif, ils nous disaient d’ouvrir la bouche nous faisant croire qu’ils allaient verser de l’eau mais ils nous crachaient dans la bouche. Deux jours d’humiliation. Après ces deux jours, ils nous ont pris la nuit, nous ont mis dans des camions et nous ont emmenés dans des endroits que l’on ignore parce qu’on avait les yeux bandés. Ils nous ont battus et n’arrêtaient pas de nous verser dessus de l’eau glacée la nuit. Après, ils ont demandé à chacun de nous son identité et son adresse et nous ont interdit d’enlever le turban autour des yeux. Je suis resté les yeux bandés pendant 18 jours. Je viens de l’enlever aujourd’hui (après sa libération, Ndlr). Et pendant toute la durée de la détention, on est resté menottés. Mes doigts étaient tellement enflammés que je sentais qu’ils allaient exploser.»

Et l’ancien détenus des prisons israélienne de conclure : «Mon message au monde c’est que les personnes séquestrées sont des gens respectables, ce sont des gens cultivés et instruits, pourquoi ils nous humilient comme cela? Nous avons subi une humiliation Dieu seul sait à quel point!»

Un témoignage qui révèle que l’objectif ultime des Israéliens est de détruire physiquement et psychologiquement le Palestinien en tant qu’être humain et de lui ôter sa dignité s’ils ne lui ôtent pas sa vie parce que beaucoup de personnes séquestrées meurent hélas dans ces conditions atroces de séquestration et ne survivent pas à l’enfer israélien.

Imed Bahri