The Résidence-Douz, un nouvel hôtel inauguré dans la région saharienne

Une nouvelle unité hôtelière cinq étoiles, The Résidence-Douz, construite dans le cadre d’un investissement conjoint tuniso-singapourien d’un coût estimé à 55 millions de dinars (MDT), a été inaugurée mercredi 27 décembre 2023 à Douz dans la région de Kébili (sud-ouest de la Tunisie).

«Cette nouvelle unité hôtelière contribuera à promouvoir le tourisme dans le gouvernorat de Kébili et dans le sud du pays. Il s’agit d’un acquis majeur pour la Tunisie», a déclaré le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine, qui a présidé une conférence sur le thème : «Le tourisme alternatif et les perspectives d’investissement».

L’événement, qui se tient dans le cadre du 55e Festival international du Sahara (27-30 décembre), se concentre, cette année, sur la cause palestinienne.

Belhassine a souligné que le développement des infrastructures touristiques locales fait partie de la stratégie du ministère. «Nous faisons de notre mieux pour améliorer la qualité des produits et services touristiques que nous offrons à nos clients, étant donné que cette nouvelle unité hôtelière est également destinée au tourisme d’affaires et de congrès, au tourisme de santé et au tourisme culturel», a-t-il souligné.

Cette unité a été conçue en préservant le patrimoine architectural traditionnel de la région ainsi qu’en respectant les exigences d’économie d’eau et d’énergie, a-t-il ajouté.

Selon le ministre, cette nouvelle unité hôtelière encouragera les investisseurs à investir davantage dans la région. Elle met également en valeur le potentiel offert par le tourisme saharien et oasien.

Le gouvernorat de Kébili représente une destination majeure pour les touristes locaux et étrangers qui se rendent habituellement en Tunisie pour assister au Festival international du Sahara organisé à la fin de chaque année. Mais le potentiel touristique de la région, qui compte de nombreux hôtels et maisons d’hôtes, reste très insuffisamment exploité, en raison notamment de la faiblesse du trafic aérien de et vers l’aéroport Tozeur-Nefta.

