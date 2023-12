Tunisie : Rached Khiari condamné à un an de prison ferme

Rached Khiari, ancien député de la coalition islamiste Al-Karama a été condamné à un an de prison ferme, annonce le porte-parole du Tribunal de première instance de Tunis Mohamed Zitouna dans une déclaration aux médias.

Dans cette même affaire, qui remonte à la période où Khiari était en fuite en 2022, la Chambre criminelle du Tribunal de première instance de Tunis a également condamné un ancien syndicaliste sécuritaire à deux ans de prison ferme.

Selon la même source l’affaire concerne une tentative d’aider une personne à échapper de l’autorité judiciaire, et a été ouverte suite à un enregistrement fuité d’une communication entre Rached Khiari et l’ancien syndicalistes sécuritaire.

Notons que sur la page Facebook de l’ancien député, on dénonce «une affaire montée de toutes pièces et un jugement injuste», ajoutant que le témoin dans cette affaire était revenu sur ses déclarations.

Poursuivis dans plusieurs affaires, Rached Khiari était en cavale après avoir mené une campagne contre le président, en l’insultant, le diffamant et en l’accusant notamment d’être «un traître, un collabo et un agent de la France», «de haute trahison et d’avoir perçu de l’argent par des parties étrangères, notamment américaines, pour financer sa campagne électorale de la présidentielle de 2019».

Le 3 août 2022 il a été arrêté dans un café à Laouina après 5 mois de cavale, alors qu’il était déjà condamné à 2 ans de prison et qu’il faisait l’objet de 4 mandats de recherche.

Y. N.