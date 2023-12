Tunisie : baisse de l’investissement déclaré dans le secteur industriel

Les investissements déclarés dans le secteur industriel en Tunisie ont légèrement diminué de 1,1% au cours des onze premiers mois de 2023, par rapport à la même période de 2022, à 2 147,3 millions de dinars (MDT).

Selon les perspectives économiques publiées jeudi 28 novembre 2023 par l’Agence de promotion de l’investissement et de l’innovation (APII), le nombre de projets déclarés a atteint 2 719, contre 2 721 pour la même période l’année dernière. Ces projets devraient générer 40 574 emplois.

Les secteurs dans lesquels les investissements ont déclaré une augmentation sont principalement ceux des matériaux de construction, de la céramique et du verre (+36,5%), de la chimie (+28,4%), du textile et habillement (+7,3%) et des divers (+16,6%).

L’Apii a également souligné que 47% des intentions d’investissement étaient destinées à des projets de création d’entreprises, qui passeront de 1 075,5 MDT à 1 008,7 MDT entre 2022 et 2023.

Les investissements déclarés dans le cadre de projets d’agrandissement, de renouvellement de matériel…, se sont développés de 3,9% à 1 138,6 MDT. Le nombre de projets de ce type a augmenté de 5,8% et les emplois correspondants ont atteint 18.739.

Les déclarations dans les industries totalement exportatrices ont diminué de 1 036,2 MDT à 948,9 MDT. Ceux des industries à vocation marchande locale ont augmenté de 5,5% à 1 198,4 MDT. Ainsi, 56% des investissements déclarés concernent des projets qui ne sont pas entièrement orientés vers l’exportation.

Le total des investissements industriels étrangers et en partenariat a atteint 440,8 MDT, tandis que les intentions d’investissement dans les zones de développement régional ont augmenté de 5,9% à 1 099,4 MDT.