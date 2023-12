Tunis : Festival 27/20 de l’Association Lina Ben Mhenni du 24 au 28 janvier 2024

L’Association Lina Ben Mhenni organise la première édition du Festival 27/20 du 24 au 28 janvier 2024 à Tunis, sous le thème : la liberté de mouvement et la dignité malgré les violences des frontières.

Porté par des militant.e.s, des artistes et des personnes en mouvement, le festival 27/20 vous propose une variété d’évènements, de rencontres et de débats sur les thématiques des frontières, de leurs violences, et des formes de résistance qui s’y tissent malgré tout.

Ce festival militant invite, dans sa première édition, des voix et des perspectives décoloniales, féministes et intersectionnelles pour débattre les réalités des périples Sud-Sud et Sud-Nord en exposant leurs authenticités et leurs richesses invisibles, en explorant, encore une fois, leurs raisons d’être et les facettes de leur résilience et en écoutant leur souffrance indivisible.

Au programme, des projections de films, des performances de théâtre, de chant et de poésie, des ateliers de réflexion et d’écriture, des débats politiques et académiques, des expositions de photographie, des lettres contre l’oublie, des humains en livre et des ateliers de création artistique.

Durant le festival, un hommage vibrant sera rendu à Lina Ben Mhenni, cette éclatante lumière qui continue de guider notre chemin et nos luttes. Nous allons également saluer la mémoire de Sofiane Chourabi et Nadhir Guetari, ainsi que toutes les âmes disparues sous d’autres cieux.

Le festival 27/20, qui se tiendra désormais tous les deux ans, sera l’occasion de nous réunir en célébrant les multiples combats de Lina. Cette année, nous avons choisi de mettre en lumière une cause qui lui était chère : la liberté de mouvement et la dignité malgré les violences des frontières.

Nous aspirons à ce que ces cinq jours de festival soient le catalyseur d’une intersectionnalité de combats et le lieu d’une rencontre authentique entre différents récits et voix.

Communiqué