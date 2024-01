Tunisie : Décès du militant Khémaïs Chammari

Le militant et homme politique Khémaïs Chammari, figure qui a marqué le paysage politique en Tunisie depuis le début des années soixante, a tiré sa révérence, ce lundi 1er janvier 2024.

Khémaïs Chammari a consacré sa vie à la défense des droits et des liberté et contre l’oppression et la dictature, lui ayant valu des années de prison et d’exil dans les années 1960 et 1970 et s’est notamment distingué en s’opposant au régime de Ben Ali.

«Triste nouvelle en ce début d’année 2024. Nous venons d’apprendre le décès de Khemaies Chammari, figure qui a marqué le paysage politique en Tunisie depuis le début des années soixante du siècle dernier. Khemaies Chammari est un combattant inlassable, un militant infatigable pour les valeurs de liberté, de démocratie et les droits de l’Homme», a notamment commenté le professeur Habib Kazdaghli, entre autres hommages publiés ce jour à la mémoire de «l’une des voix les plus libres et les plus audacieuses contre la dictature».

Y. N.