L’importance de l’axe pro-iranien au Moyen-Orient

La guerre entre Israël et le Hamas [à Gaza] a donné à l’Iran l’occasion de démontrer la capacité de son réseau de milices alliées récemment restructuré, démontrant la portée stratégique de Téhéran tout en lui permettant de garder ses distances avec le combat, selon les membres de ces milices et les analystes militaires. (Illustration : un poste de guet le long de Jurf al-Nasr, une étendue de terre au sud de Bagdad sous le contrôle total d’une milice soutenue par l’Iran appelée Kataib Hezbollah, le 23 septembre. Ph. Emily Garthwaite, NYT).

Par Liz Sly, Mustafa Salim et Suzan Haidamous

Chaque jour depuis l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, l’une de ces milices a mené une attaque quelque part au Moyen-Orient – ​​et certains jours plusieurs dans différents endroits. Les Houthis au Yémen ciblent les navires dans la mer Rouge; les Kataib Hezbollah et d’autres groupes irakiens frappent les bases américaines en Irak et en Syrie; et le Hezbollah libanais est engagé dans des échanges de tirs quotidiens avec les forces israéliennes à travers la frontière israélo-libanaise.

Les attaques peuvent sembler aléatoires, mais elles sont le fruit d’une stratégie soigneusement calibrée, élaborée après l’assassinat en 2020 de Qasem Soleimani, chef de la force d’élite iranienne Quds, pour apporter de la cohésion à l’alliance vaguement formée de milices – désignée par Téhéran comme «l’axe de résistance.»

Bien que les groupes ne semblent pas liés : une organisation rebelle au Yémen; un mouvement de guérilla au Liban; et les milices formées pour combattre les troupes américaines en Irak – ils ont tous une chose en commun : leur loyauté envers l’Iran, qui les arme, les finance et les inspire, ont déclaré les membres des milices et les analystes. Avec le Hamas, ils constituent les principales composantes de l’«axe de résistance».

«Ce que ces différents éléments ont fait, en menant ces attaques, montre la force de ce réseau mandataire que l’Iran a établi dans toute la région et à quel point il est préoccupant», a déclaré Joseph Votel, l’ancien commandant du Centcom qui a supervisé les troupes américaines dans la région au moment de la frappe de drone américain à Bagdad qui a tué Soleimani.

Une salle d’opérations conjointe

Lors d’entretiens, des responsables associés à trois des principaux groupes ont décrit un niveau de coordination inégalé depuis près de deux décennies depuis que l’Iran a commencé à mettre en place des alliés locaux comme moyen d’étendre son influence régionale. Les représentants des milices collaborent et se consultent par le biais d’une salle d’opérations conjointe qui se réunit régulièrement, généralement mais pas toujours, à Beyrouth, ont-ils indiqué.

Aucun groupe n’a le contrôle, ont déclaré les responsables, et chacun dispose d’un certain degré d’autonomie sur les attaques à mener dans sa zone et à quel moment, en fonction de ses capacités et de ses agendas locaux. Les Houthis, par exemple, se sont chargés d’attaquer les navires, dans le but de faire pression sur la communauté internationale pour qu’elle exige qu’Israël adopte un cessez-le-feu à Gaza. Les groupes irakiens ciblent les bases américaines en réponse au soutien de l’administration Biden à Israël. Le Hezbollah tire sur Israël pour éloigner les troupes israéliennes du front de Gaza.

Dans le même temps, ont déclaré les responsables des groupes, toutes les actions sont calibrées pour éviter une guerre régionale plus large – ce qui suggère que même si les milices disposent d’une autonomie sur les opérations individuelles, leurs actions sont conçues pour ne pas entrer en conflit avec les objectifs stratégiques de l’Iran.

«Au cours des réunions, nous discutons des mises à jour et des progrès sur tous les fronts et de la façon dont les opérations profitent stratégiquement à chaque front», a déclaré un responsable des Kataib Hezbollah, le plus grand groupe irakien menant des attaques. Le responsable, comme d’autres, s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter des délibérations internes. «L’Iran fournit toutes sortes de soutiens, mais lorsqu’il s’agit de décisions et d’actions sur le terrain, la décision nous appartient», dit-il.

Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a joué un rôle de premier plan dans la consolidation de l’alliance, en tant que personnage le plus haut placé à la tête du groupe le plus ancien, le plus performant et le plus aguerri, selon les responsables.

La mort de Soleimani avait plongé la direction de l’Axe [pro-iranien] dans le désarroi. En tant que commandant de l’aile internationale du Corps des Gardiens de la révolution islamique, Soleimani a mis en place presque à lui seul les milices et a ainsi atteint une stature mythique qui dépassait de loin son rang officiel.

L’unité des fronts

Sans Soleimani, des rivalités ont éclaté, notamment entre les milices irakiennes, dont le chef, Abu Mahdi Al-Muhandis, a été assassiné lors de la même frappe que Soleimani.

Nasrallah est intervenu en tant que médiateur et a commencé à mettre en œuvre une nouvelle stratégie, qu’il a appelée «unité des fronts», et tous les groupes se sont engagés à entrer en action dans leurs zones respectives si l’un d’entre eux était attaqué. La guerre dans la bande de Gaza est la première fois que cette stratégie est mise en pratique.

Nasrallah est devenu le premier parmi ses pairs, affirment les responsables. Lorsqu’il a prononcé son premier discours public après le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas, les milices irakiennes se sont rassemblées sur la place Tahrir à Bagdad pour regarder le discours en direct sur des écrans géants.

«Nous considérons Hassan Nasrallah comme le porte-parole officiel de la résistance, l’un de ses piliers fondamentaux et ses symboles les plus importants», a déclaré le responsable du Kataib Hezbollah. Et d’ajouter : «Il jouit du respect et de l’appréciation de toutes les parties irakiennes et nous le considérons comme notre parapluie pour nous tous.»

Votel se souvient avoir craint, après la mort de Soleimani, que les milices irakiennes perdent la discipline imposée par leur commandant iranien. Au contraire, dit-il, la restructuration semble avoir renforcé leur cohésion. «Le fait qu’ils soient devenus horizontaux plutôt que verticaux semble être une force pour eux», a-t-il déclaré.

Le rôle que joue l’Iran dans la direction de la stratégie globale «est une question à un million de dollars», a déclaré Hamidreza Azizi, ancien professeur d’études régionales à l’université Shahid Beheshti de Téhéran et aujourd’hui chercheur invité à l’Institut allemand pour les affaires internationales et la sécurité. «Dans un sens, l’Iran est et n’est pas derrière ces activités», dit-il.

Le remplaçant de Soleimani, Ismail Qaani, a adopté un profil bien inférieur à celui de son prédécesseur, manquant du charisme de Soleimani et de son historique de relations personnelles avec les groupes.

Un moyen de dissuasion

L’Iran a donc modifié la posture de la Force Qods, pour permettre une plus grande autonomie aux groupes locaux, tout en restant leur bienfaiteur. Mais Qaani est très actif en coulisses, faisant la navette entre les capitales des pays où sont basées les milices, a expliqué Azizi. «Qaani est partout. C’est un planificateur. Mais ils veulent délibérément qu’il fasse profil bas», a-t-il ajouté.

La question est de savoir si cette stratégie continuera à fonctionner à l’avantage de l’Iran, alors qu’Israël exprime sa colère croissante face aux attaques du Hezbollah le long de sa frontière nord. «Si le monde et le gouvernement libanais n’agissent pas pour empêcher les tirs sur les résidents du nord d’Israël et pour éloigner le Hezbollah de la frontière, Tsahal le fera», a déclaré la semaine dernière le ministre de la Défense Benny Gantz, dans un avertissement selon lequel Israël pourrait lancer une attaque à grande échelle contre le Liban.

Israël a également intensifié ses attaques contre les alliés et les actifs iraniens dans la région. Le 25 décembre, une frappe israélienne en Syrie a tué un haut commandant du Corps des Gardiens de la Révolution, Razi Mousavi, suscitant des menaces de représailles directes de la part de l’Iran.

Toutefois, une guerre pure et simple jetterait le désarroi dans la stratégie iranienne. Mais les responsables des milices se disent convaincus que leurs attaques constituent un moyen de dissuasion suffisant à la fois pour Israël et les États-Unis, sans dépasser le niveau actuel du conflit.

Traduit de l’anglais.

Source : The Washington Post.

* Le titre et les intertitres sont de la rédaction.