Me Krifa : «Le rapport d’expertise prouve l’innocence de Abir Moussi»

L’avocat et dirigeant du Parti destourien libre (PDL) Karim Krifa a annoncé, ce mardi 2 janvier 2024, que le dernier rapport d’expertise joue en faveur d’Abir Moussi et prouve son innocence.

Le dernier rapport d’expertise prouve que la présidente du PDL n’a aucun lien avec les accusations de complot et d’appels à la violence dans le cadre desquelles Abir Moussi est détenu depuis 3 mois, a indiqué Me Krifa dans une vidéo publié sur sa page Facebook, en ajoutant que le comité de défense considère que ce 3e rapport est positif : «Espérons toutefois que les autorités judiciaires aient cette même lecture disculpant clairement Me Moussi», a-t-il encore lancé.

Karim Krifa qui a rendu visite, ce jour, à la présidente du PDL a indiqué que l’état de santé de cette dernière ne s’est pas amélioré et que le comité de défense alertera les autorités concernées à ce propos.

Il a par ailleurs ajouté que la défense organisera bientôt un point de presse sur l’évolution de l’affaire.

Y. N.