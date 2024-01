Oliver Stone : «Netanyahu est vraiment fou» (Vidéo)

Oliver Stone a déclaré: «Netanyahu est un fou et je le répète, c’est un fou. Je l’ai rencontré il y a quelques années lorsque je l’ai interviewé avant qu’il ne devienne Premier ministre et, à ce moment-là, je pensais qu’il était fou et je crois qu’il est allé de pire en pire.» Vidéo.

Dans une vidéo diffusée par l’agence turque Anadolu, le réalisateur américain aux quatre Oscars a ajouté : «Il est vraiment fou. Justifier de cette manière comme une vengeance ? Et comment anéantir un mouvement politique [le Hamas] ? Cela n’a jamais été réalisé dans l’histoire du monde. Je veux dire comment vas-tu tuer tout le monde? Que fais-tu? Les séparer? Les envoyer en Egypte? Quoi? Et ce qui m’écœure, c’est quand Biden est allé là-bas. Avec un chapeau dans une main et de l’argent dans l’autre pour lui donner ce qu’il voulait. C’est un problème pour notre pays, et Trump, même s’il a soutenu Israël au maximum, et fait pas mal d’erreurs à cet égard, je pense qu’il a de meilleurs choix à faire.»

Le réalisateur de ‘‘Midnight Express’’, ‘‘Platoon’’ et ‘‘L’Année du dragon’’ entre autres chefs d’œuvres ne s’explique pas la position des Etats-Unis dans cette guerre et fait part de sa perplexité en ces termes : «Nous ne pouvons pas faire ça. Nous ne pouvons pas soutenir constamment Israël. Nous devons dire non, s’en détacher, coupe-leur tout maintenant. C’est ce que je ferais (…) C’est une question de justice, de paix, d’équilibre et de décence humaine fondamentale.» Il ajoute : «Je ne comprends pas comment ils peuvent tuer les Palestiniens comme ça. Et maintenant, apparemment ils tuent… 20 000 est le dernier chiffre que j’ai entendu («Il y en a 24 000 maintenant», le corrige son interlocuteur). Ô mon Dieu, Jésus. Je veux dire, c’est triste. Je ne sais pas quoi faire. Vous ne pouvez pas aller parce qu’ils vous tirent dessus…»

D’après Anadolu.