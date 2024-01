Tunisie : Solidaire avec Zied El-Heni, la LTDH réclame sa libération

La ligue tunisienne pour la défense des droits de l’Homme (LTDH) a exprimé sa solidarité avec le journaliste Zied El-Heni et a appelé à sa libération et à l’abandon des poursuites le visant.

Dans un communiqué publié ce mardi 2 janvier 2024, la LTDH rappelle que Zied El-Heni a fait l’objet d’un mandat de dépôt lundi dernier sur fond de critiques à l’égard de la ministre du Commerce lors d’une émission de radio et dénonce de ce fait un acharnement et un harcèlement contre le journaliste.

La Ligue considère par ailleurs que les poursuites engagées contre Zied El-Heni en dehors du cadre du décret 115 relatif à la liberté de la presse constitue une violation flagrante de la loi et vise à le «punir pour avoir exprimé des positions et des opinions qui diffèrent de celles de l’autorité en place et de ses hauts fonctionnaires».

Tout en exprimant sa solidarité avec Zied El-Heni et avec tous les journalistes poursuivis, arrêtés et emprisonnés, la LTDH a réclamé leur libération et l’abandon des poursuites les visant, en pointant par ailleurs du doigt, les condamnations fréquentes et le harcèlement contre les journalistes et les professionnels des médias dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions et l’exercice de leur droit à la liberté de la presse et d’expression.

Cela confirme la tendance du pouvoir en place à porter atteinte à ces libertés et à réprimer toute voix qui le contredit, ainsi que la détérioration continue de la situation des droits de l’homme et des libertés dans le pays, a encore déploré la LTDH.

Y. N.