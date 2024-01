WWF recense 144 760 déchets et objets sur les plages tunisiennes

Quelque 144 760 déchets et objets ont été collectés et identifiés sur les plages tunisiennes dans le cadre du programme Adopt a Beach du WWF. Ces données ont été collectées grâce aux «efforts déterminés de bénévoles», a indiqué le WWF Afrique du Nord.

La Tunisie est l’un des pays méditerranéens les plus touchés par la pollution plastique. Selon le ministère de l’Environnement, notre pays génère plus de 2,5 millions de tonnes de déchets par an, les déchets plastiques représentant environ 10% de ce total.

Le programme de surveillance des déchets marins Adopt a Beach (Adoptez une plage) du WWF vise à minimiser la pollution plastique et côtière grâce à la collecte de données qualitatives et quantitatives. Il s’agit d’un programme de science citoyenne, ce qui signifie que sa mise en œuvre repose sur l’aide inestimable des individus, des écoles, des équipes de bénévoles et des organisations.

Le programme Adopt a Beach a été lancé en Grèce en 2021 et deux autres pays ont rejoint l’initiative en 2023 : la Turquie et la Tunisie.

Avec la collecte de données dans ces pays des trois continents qui entourent la Méditerranée, l’objectif est de développer une plateforme pan-méditerranéenne de surveillance des déchets du littoral et de contribuer à l’amélioration de la santé de la mer Méditerranée.

La Méditerranée abrite 150 millions d’habitants et accueille chaque année plus de 400 millions de touristes. Il s’agit d’une mer très polluée, comme en témoignent les niveaux de pollution de son littoral, nettement plus élevés que ceux de la Baltique et de la mer Noire, causant des blessures ou la mort de la faune aquatique, tout en contaminant les chaînes alimentaires marines.

Sans données scientifiques solides sur les déchets marins, les autorités compétentes des pays méditerranéens ne peuvent pas identifier les facteurs qui contribuent aux niveaux élevés de pollution plastique et ne peuvent pas adopter de mesures politiques adéquates.

L’objectif du programme est de mobiliser les communautés scolaires, les jeunes et les groupes de bénévoles de toute la Méditerranée pour surveiller les déchets plastiques marins sur des plages présélectionnées et, grâce à ce processus, sensibiliser à la pollution plastique et créer une demande de changement de comportement au niveau de l’empreinte plastique individuelle.

D’après Tap.