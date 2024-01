«Ghazi Chaouachi n’a bénéficié d’aucun traitement médical», déplore son fils

Elyes Chaouachi, fils de l’ancien ministre et ancien député Attayar Ghazi Chaouachi en détention depuis février dernier, a démenti le porte-parole de la Direction générale des prisons, en affirmant que son père n’a bénéficié d’aucun traitement médical depuis 12 jours.

«Cela fait douze jours que mon père s’est isolé dans sa cellule sans aucun traitement médical, contrairement à ce qu’a annoncé le porte-parole de la direction générale des prisons sur Attessia TV qui m’a refusé de bénéficier d’un droit de réponse», a écrit Elyes Chaouachi dans un post publié sur sa page Facebook, ce mercredi 3 janvier 2023.

Rappelons que le 25 décembre 2023, Elyes Chaouachi avait indiqué que Ghazi Chaouachi, dont l’état de santé s’est dégradé, a décidé de s’isoler dans sa cellule et de se murer dans le silence, en se contentant de se nourrir uniquement avec de l’eau et du pain.

L’ancien ministre a également décidé de boycotter les visites de ses avocats et de sa famille et de ne plus prendre ses médicaments afin de dénoncer son maintien en détention ainsi que celui des autres prévenus dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’Etat.

Y. N.