Détérioration de l’état de santé de Ghazi Chaouachi, alerte son fils

Elyes Chaouachi, fils de l’ancien ministre et ancien député Attayar Ghazi Chaouachi en détention depuis février dernier, a annoncé que l’état de santé de son père s’est dégradé en prison et qu’il a par ailleurs décidé de s’isoler dans sa cellule.

Dans un post publié sur sa page Facebook dans la soirée du lundi 25 décembre 2023, Elyes Chaouachi affirme que les avocats n’ont pas pu rendre visite à son père, qui a décidé de s’isoler dans sa cellule et de se murer dans le silence, en se contentant de se nourrir uniquement avec de l’eau et du pain, et ce après que le juge d’instruction ait décidé, jeudi dernier, de prolonger la détention des prévenus dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’État.

Ghazi Chaouchi, avocat de son état, a également décidé de boycotté les visites de ses avocats et de sa famille, déplore son fils, ajoutant que son père a également décidé de ne plus prendre ses médicaments, sachant qu’il souffre de maladies chroniques.

«Il marche difficilement, ne dort pas la nuit à cause de graves maux de dos et porte une orthèse cervicale… et jusqu’à présent, il n’a pas été autorisé à être transféré à l’hôpital», déplore encore Elyes Chaouachi, et d’ajouter : «Nous faisons porter la responsabilité de toute atteinte à l’intégrité physique et psychologique de mon père aux autorités, au juge d’instruction (qu’il a nommé, Ndlr) et au ministère de la Justice».

