Alerte météo : Pluies, vents forts et baisse remarquable des températures en Tunisie

Dans une alerte météo publié ce vendredi 5 juin 2023, l’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé des pluies et une baisse remarquable des températures à partir de cette nuit.

Parfois intenses et orageuses, les pluies sont attendues en particulier au nord et au centre cette nuit et se poursuivront durant le week-end du samedi 6 et dimanche 7 janvier, indique l’INM, en prévoyant des quantités variant entre 20 et 40 mm et atteignant localement 70 mm à l’extrême nord ouest, où des chutes de grêles sont également attendues.

Quant aux températures, elles varieront entre 6 et 11 °C au nord et du centre et entre 12 et 16 °C ailleurs, ajoute la même source en annonçant, pour la même période, des vents forts soufflant jusqu’à 100 km/h.

Y. N.