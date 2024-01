Al-Jazeera : Hamza, le fils de Wael Al-Dahdouh, tué dans un bombardement israélien

Hamza Al-Dahdouh, fils de Wael Al-Dahdouh, correspondant d’Al-Jazeera à Gaza, journaliste comme son père, est décédé dans un bombardement israélien à l’ouest de Khan Yunis, dans le sud de la bande de Gaza, a rapporté Al-Jazeera ce dimanche 7 janvier 2024. (Illustration: Wael pleure en tenant la main de Hamza décédé).

Le correspondant d’Al Jazeera a déclaré que les bombardements israéliens visaient Hamza et un groupe de ses collègues journalistes, alors qu’il travaillait avec l’équipe de la chaîne d’information qatarie dans cette zone, où des civils ont été déplacés à la suite des bombardements israéliens sur plusieurs autres zones du territoire palestinien occupé.

Wael Al-Dahdouh avait déjà perdu plusieurs membres de sa famille, dont sa femme, son fils, sa fille et son petit-fils, décédés dans un bombardement israélien visant une maison dans laquelle ils avaient trouvé refuge dans le camp de Nuseirat, le 25 octobre dernier, au centre de la bande de Gaza.

Dimanche, au 93e jour de l’agression israélienne contre la bande de Gaza, les forces d’occupation ont poursuivi leurs raids et bombardements sur plusieurs zones de la bande de Gaza, tuant et blessant des dizaines de Palestiniens, dont une majorité d’enfants et de femmes.

Depuis le début de l’attaque israélienne contre Gaza, une centaine de journalistes palestiniens ont retrouvé la mort sous les bombes de l’armée d’occupation. Ce triste record mondial qui sera difficile à égaler par une autre armée au monde ne semble pas choquer outre mesure les Etats occidentaux qui soutiennent encore Israël.

I. B.