Mondher Ounissi en grève de la faim : Ennahdha appelle à sa libération

Le parti islamiste Ennahdha a appelé à la libération de son président par intérim Mondher Ounissi, en détention depuis septembre dernier et qui est en grève de la faim pour protester contre « les ambiguïtés du processus judiciaire depuis son arrestation»

Ennahdha indique que Mondher Ounissi est en grève de la faim depuis plus de 10 jours et rappelle que son arrestation fait suite la diffusion, sur les réseaux sociaux, d’enregistrements audio qui lui ont été attribués évoquant sa rencontre avec des hommes d’affaires influents et des violations financières concernant le parti islamiste.

Ennahdha affirme par ailleurs dans son communiqué que ces enregistrements ont été fuités par des pages suspectes et que Mondher Ounissi n’a aucun lien avec de telles déclarations.

Estimant de ce fait que Mondher Ounissi est innocent et qu’il est visé par une affaires montée de toutes pièces, Ennahdha a appelé à sa libération tout en mettant en garde contre toute atteinte à l’intégrité physique de son président par intérim.

