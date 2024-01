Á Beit Al-Hikma : «L’alimentation dans le patrimoine arabe»

L’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Beit Al-Hikma, a organisé, les 4 et 5 janvier 2024, au Palais de l’Académie à Carthage-Hannibal, deux journées d’études sur le thème de «L’alimentation dans le patrimoine arabe : sources, méthodes et approches des textes». (Illustration : Sihem Debbabi Missaoui et Abdelhamid Henia).

Ces journées d’études, organisée par le département des sciences humaines et sociales de l’Académie, ont été consacrées aux différents aspects du thème principal qui ont été déclinés en trois sessions, à savoir «Les sources», présidée par Abdelhamid Henia, professeur émérite en histoire moderne et directeur du département des sciences humaines et sociales de Beit Al-Hikma, «Les méthodes», présidée par Mohamed Mahjoub, professeur émérite en philosophie et académicien et «Les approches des textes», présidée par Mohamed Salaheddine Chérif, professeur émérite en linguistique et académicien.

Durant les tables rondes organisées autour de ces trois sessions, les conférenciers se sont penchés sur la présentation des diverses sources qui informent sur la culture alimentaire dans le monde arabe, la cuisine arabe étant fréquemment marquée par le respect des interdits alimentaires issus de la religion musulmane, les traditions, les influences, les goûts (et les dégoûts) qui la constituent, le rôle conféré aux aliments dans la conservation de la santé et dans la prévention de la maladie.

Ces sources sont diverses, elles peuvent être religieuses ou encore parmi les livres de médecine ou les livres de tafsir (ou exégèse du texte coranique), entre autres.

Les intervenants ont, par ailleurs, mis en exergue les outils méthodologiques et les approches d’analyse des textes et des discours qui ont permis d’étudier ces sources, répartis entre discours littéraires ou discours divers.

Dirigées par la professeure et académicienne Sihem Debbabi Missaoui (Université de La Manouba), ces journées d’études ont été marquées par la participation d’un florilège d’universitaires et d’experts tunisiens et étranger.