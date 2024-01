Banlieue nord de Tunis : Arrestation de deux individus auteurs de braquages visant des femmes

La police a arrêté un individu et son neveu ayant commis une série de braquages visant des femmes dans la banlieue nord de Tunis, annonce la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Dans un communiqué publié ce mardi 9 janvier 2024, la DGSN précise qu’une enquête a été ouverte suite à 5 plaintes déposées par des femmes victimes de braquages au cours des derniers jours notamment à Sidi Daoud et à aux Jardins de Carthage.

Les deux individus, qui étaient à bord d’une voiture, agressaient violemment leurs victimes afin de les voler et repartaient à bord de leur véhicule dont la plaque d’immatriculation était cachée, précise la même source, en affirmant que les investigations menées par différentes brigades ont permis d’identifier le suspect principal.

Une descente a été effectuée chez lui, en coordination avec le Parquet, et il a été arrêté et a avoué son forfait en affirmant qu’il utilisait la voiture de son père à son insu et en livrant le nom de son complice qui n’est autre que… son neveu et qui a également été interpellé.

Les deux suspects ont été formellement reconnus par leurs victimes et on été placés en détention sur ordre du ministère public, alors que l’enquête se poursuit.

Y. N.