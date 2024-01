Gaza : Des scènes chaotiques à l’hôpital Al-Aqsa (Agences humanitaires)

A l’issue de leur visite à l’hôpital Al-Aqsa, le seul opérationnel dans le gouvernorat de Deir el-Balah au centre de la bande de Gaza, le personnel de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) ont décrit des scènes chaotiques face à un afflux continu de blessés

Les deux agences humanitaires affirment que le personnel restant à l’hôpital continue à essayer de faire face à un afflux de blessés au moment où « les lourds bombardements israéliens aériens, terrestres et maritimes se sont intensifiés sur une grande partie de la bande de Gaza ».

De son côté, le chef de l’OMS Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus a indiqué que son personnel a été témoin de « scènes écœurantes de personnes de tous âges soignées sur des sols couverts de sang et dans des couloirs chaotiques ».

« Al Aqsa est l’hôpital le plus important de la zone médiane de Gaza et doit rester fonctionnel et protégé pour assurer ses services vitaux», a-t-il ajouté a affirmé le Dr Tedros, en déplorant : « Face à de tels traumatismes, blessures et souffrances humanitaires, il s’agirait d’un scandale moral et médical».

La même source a ajouté que l’hôpital est surchargé, manquant de tout : personnel de santé, fournitures médicales, lits, services de protection contre les frappes et les hostilités…

Rappelons que depuis le 7 octobre dernier, les frappes de l’occupant israélien contre la bande de Gaza a fait plus de 22.835 morts “22 835 morts, pour la plupart des femmes et des enfants ainsi que des milliers de blessés, outre la destruction massive d’infrastructures engendrant «une catastrophe humanitaire sans précédent», comme le décrivent les agences humanitaires sur place.

Y. N.