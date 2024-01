Rencontre à Tunis sur les monarchies au Maghreb

L’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) organise une rencontre avec l’historien Antoine Perrier pour une présentation-débat autour de son ouvrage ‘‘Monarchies du Maghreb. L’Etat au Maroc et en Tunisie sous protectorat (1881-1956)’’.

La rencontre aura lieu au siège de l’Institut, à Mutuelleville, à Tunis, le jeudi 11 janvier 2024 à 17h30, et l’ouvrage sera discuté par Leila Temime Blili, professeure émérite d’histoire à l’Université de la Manouba.

En imposant la signature de traités de protectorat aux souverains de Tunisie (en 1881) et du Maroc (en 1912), la France provoque le dédoublement de la structure de leurs États. Aux administrations de monarchies musulmanes déjà anciennes s’ajoutent les institutions d’un État colonial élaboré selon le modèle français.

Antoine Perrier se penche dans son ouvrage sur l’histoire des institutions locales et des fonctionnaires marocains et tunisiens, pour restituer l’originalité du protectorat comme forme de colonisation et mettre en lumière la transformation des monarchies au contact de l’État colonial installé à leurs côtés.

L’émergence de la figure du fonctionnaire salarié et la croissance de l’administration se traduisent différemment au Maroc, où cet essor s’accomplit au profit du sultan, et en Tunisie, où le trône beylical disparaît à l’indépendance.

Cet ouvrage explique ainsi la vie et la mort des institutions et les héritages contemporains du régime politique longtemps dominant au Maghreb : la monarchie.