Retour sur un crime odieux à Sousse : Une fille de 14 ans abusée et tuée par son père incestueux

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) est revenue, ce mercredi 10 janvier 2024, sur la découverte à Oued Ghenim (Sousse), lundi dernier, d’un corps en décomposition d’une fillette âgée de 14 ans, tuée il y a un an par son père incestueux…

Dans un communiqué publié ce mercredi 10 janvier 2024, la DGSN indique qu’une alerte a été donnée après la découverte d’un carton à Oued Ghenim dégageant une odeur nauséabonde et que la police a découvert le corps sans tête d’une adolescente, qui a été transporté à l’hôpital pour autopsie et pour identification.

Les investigations menées par les brigades spécialisées ont permis d’identifier la victime, une adolescente de 14 ans et les suspicions se sont dirigées vers son père âgé de 41 ans. Ce dernier avait par ailleurs essayé de fausser l’enquête en laissant 5 papiers près du corps contenant un message sur un prétendu déroulement du crime.

En coordination avec le Parquet, une descente a été effectuée chez le père, qui a essayé de fuir mais qui a finalement été arrêté par les agents de la police judiciaire de Sousse, ajoute encore la DGSN.

Lors de la perquisition du domicile, les agents ont découvert des traces de sang dans le réfrigérateur qui dégageait une odeur nauséabonde ainsi qu’un cahier dont les feuilles étaient identiques aux papiers retrouvés dans le carton contenant le corps de la jeune adolescente.

Lors de son interrogatoire le suspect a avoué son forfait, en précisant avoir tué sa fille le 5 janvier 2023 et avoir conservé le corps et la tête dans réfrigérateur.

Le 30 décembre 2023 il a placé le corps dans un carton et l’a jeté près de l’oued et a ensuite jeté la tête dans une maison en construction située dans une vallée de la zone.

Le père, qui était divorcé et avait la garde de sa fille, a reconnu avoir abusé à plusieurs reprises de son enfant jusqu’au début du mois de janvier 2023, où elle était tombée enceinte.

Il a alors décidé de la tuer et l’a violemment frappée avec un bâton pendant son sommeil. Le lendemain de son crime odieux, il l’a décapitée et a placé le corps et la tête dans le réfrigérateur…

Le ministère public a ordonné un mandat de dépôt contre le père incestueux et tueur qui sera poursuivi notamment pour homicide volontaire avec préméditation, et l’enquête se poursuit, ajoute la Direction de la sûreté nationale.

Y. N.