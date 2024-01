Règlement de comptes à Nabeul : Deux frères tuent un homme à coups de couteau

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a annoncé l’arrestation de deux frères qui ont tué, à Nabeul, un homme avec qui ils étaient en conflit.

La police a été alertée suite à la découverte d’un homme portant des traces de coups et de blessures sur la voie publique après une bagarre ayant éclaté entre 4 individus au centre-ville de Nabeul.

La victime a été transportée à l’hôpital et a succombé à ses blessures et une enquête pour meurtre a alors été ouverte, indique la DGSN dans un communiqué publié ce lundi 15 janvier 2024, en ajoutant que les investigations ont permis d’identifier et d’arrêter deux individus ayant pris part à la bagarre.

L’un des individus arrêtés a indiqué qu’il était en compagnie de son ami quand deux jeunes les ont interceptés et les ont violemment agressés avant de porter plusieurs coup de couteau à la victime. Apeuré, il dit avoir également fui les lieux après avoir appelé les secours…

Quant aux deuxième interpellé, il s’agit de l’un des agresseurs qui est derrière ce meurtre et lors de son interrogatoire, il a avoué son forfait en indiquant à la police qu’il était accompagné de son frère au moment des faits et qu’ils avaient tous deux décidé de tuer leur victime avec qui ils étaient en conflit depuis plusieurs mois.

L’enquête s’est poursuivie et le frère qui a pris la fuite a finalement été arrêté chez sa petite amie à Zarzis dans le sud de la Tunisie, où il s’était caché, ajoute encore la DGSN.

Les 4 individus, dont la petite amie qui a aidé le fuyard, ont été placés en détention sur ordre du Parquet, qui a décidé de poursuivre les deux frères pour homicide volontaire avec préméditation.

Y. N.