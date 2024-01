Tunisie : Un psychiatre et un violeur impliqués dans un réseau de trafic de stupéfiants

La police a démantelé un réseau de trafic de drogue opérant entre le Kef et la Manouba et a arrêté trois de ses membres, dont un psychiatre exerçant dans une structure sanitaire publique et un individu recherché pour viol sur mineure.

L’enquête a été ouverte sur la base d’informations et d’investigations selon lesquelles un trafiquant de comprimés de stupéfiants devait rencontrer son complice afin de recevoir une quantité de drogue dans une station-service, annonce la Direction générale de la sûreté nationale(DGSN), ce lundi 15 janvier 2024.

Les deux suspects ont été arrêtés en flagrant délit en possession de 1.200 comprimés de stupéfiants et d’une somme d’argent estimée à 1.500 dinars tunisiens (DT), indique la même source.

L’intermédiaire s’est avéré également recherché dans une affaire de viol sur mineure de moins de 16 ans, précise la DGSN, en ajoutant que ce dernier est passé aux aveux. Il a notamment indiqué qu’il se procurait les comprimés via un psychiatre exerçant dans une structure sanitaire publique au Kef (nord de la Tunisie).

Ce dernier a été arrêté en coordination avec le Parquet, qui a autorisé la perquisition de son domicile, où les agents de la police judiciaire et de la brigade des Stups ont saisi plus de 3.800 comprimés de stupéfiants, ainsi que de puissants anesthésiants.

Le ministère public a ordonné la mise en détention des trois suspects et la poursuite de l’enquête.

