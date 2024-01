‘‘Le Cercle des neiges’’ ou l’enfer des survivants

J’ai vu ‘‘Le Cercle des neiges’’, un film disponible sur Netflix et porté aux nues depuis sa sortie qui date de quelques jours. Il est très bon !

Par Mohamed Sadok Lejri

C’est l’histoire d’un avion qui transporte au Chili une équipe uruguayenne de rugby composée de jeunes étudiants pleins de vie et d’entrain. L’avion s’écrase dans la Cordillère des Andes. Les survivants, se retrouvant coincés dans l’un des environnements les plus hostiles et inaccessibles de la planète, vont prendre des mesures extrêmes pour survivre.

Scènes de cannibalisme

Le réalisateur, Juan Antonio Bayona, nous plonge dans l’enfer vécu par les survivants au crash du vol 571 de l’armée de l’air uruguayenne. Ce sont des personnages qui ont réellement existé. Le film est tiré d’une histoire vraie et Bayona la reconstitue de manière si efficace et intelligente que l’on ne peut s’empêcher de s’identifier aux personnages. On se met à partager le quotidien des rescapés, le réalisateur nous place au plus près des émotions et souffrances qu’ils éprouvent.

Les scènes de cannibalisme dont tout le monde parle sont traitées avec une grande justesse. Elles décrivent très bien l’enfer traversé par les survivants, le dilemme tragique dans lequel ils se trouvent – manger les cadavres des autres passagers ou mourir –, sans jamais verser dans le gore et le sang qui coule à flots. Ainsi, tout en exposant avec subtilité la cruauté de la situation, le réalisateur n’a pas trop divulgué pour ne pas dégoûter le public.

Il a, donc, évité de recourir aux images grossières et sanguinolentes pour aborder ce sujet ô combien difficile. J.A. Bayona s’est arrêté avec force sur les mourants qui, avant de rendre l’âme, consentent à servir de nourriture aux survivants. D’ailleurs, l’un d’entre eux, je ne dirai pas lequel pour ne pas divulgâcher le film, écrira avant sa disparition : «Il n’y a pas plus belle preuve d’amour que de donner sa vie pour ses amis.»

En réalité, le film aborde le thème de l’anthropophage en mettant en avant les tourments philosophiques, moraux et religieux de survivants qui refusent de mourir. Leur anxiété nous atteint. Il est question d’humanisme, de spiritualité, de philosophie, car le spectateur ne peut échapper à la question de savoir ce qu’il ferait dans de pareilles circonstances.

Un film viscéral

C’est un film qui explore brillamment et avec une grande précision chaque dilemme moral, chaque possibilité de résistance face à une telle adversité. C’est l’homme face à l’angoisse et l’effroi, face à sa propre mort (proche ou très probable), qui se livre à des pratiques inhumaines sans jamais rompre avec l’esprit de l’entraide et, même si cela peut paraître paradoxal, tout en témoignant de sa pleine humanité et de sa grandeur.

Le Cercle des neiges est une réussite au niveau de l’immersion. C’est un film viscéral qui titille notre instinct de survie. C’est une histoire de courage mise en scène de façon intelligente et subtile, une aventure de survie exceptionnelle, une histoire dantesque traversée par un puissant souffle épique. A voir !