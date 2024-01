Mission commerciale tunisienne en Belgique en février

La Chambre de commerce et d’industrie de Tunis (CCIT) organisera une mission économique et commerciale à Bruxelles du 13 au 16 février 2024, ainsi qu’un Forum d’affaires belgo-tunisien sur le thème : «Tunisie : terre de promesses et d’opportunités».

Le forum réunira des représentants d’organisations et d’institutions tunisiennes et belges, ainsi que des opérateurs économiques tunisiens et leurs homologues belges de divers secteurs tels que l’agroalimentaire, la technologie, les textiles techniques, la pharmacie et la cosmétique.

L’agenda comprendra également des conférences, des rencontres B2B et des événements de networking, ainsi que des visites de sites.