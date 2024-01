Communiqué du Comité de défense concernant Jawher Ben Mbarek & Ghazi Chaouachi

Le comité de défense des détenus dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’État a annoncé que Jawher Ben Mbarek a fait l’objet d’une nouvelle plainte déposée par l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) sur la base du décret 54. Quant à Ghazi Chaouachi, il a été décidé de le déférer devant la chambre d’accusation, dans le cadre de la plainte de la ministre de la justice.

Dans un communiqué publié dans la soirée de ce mercredi 17 janvier 2023, le Comité de défense précise que l’Isie a porté plainte contre Jawher Ben Mbarek suite à ses déclarations médiatiques par lesquelles il avait qualifié « les élections de 2022 de farce politique et de coup d’État», ajoutant que le procureur a déféré le dossier devant la chambre criminelle du Tribunal de première instance de Tunis.

D’autre part, le comité de défense a indiqué que le juge d’instruction près le Tribunal de première instance de Tunis a clôturé l’enquête relative à la plainte déposée par la ministre de la Justice Leila Jaffel contre Ghazi Chaouachi et a décidé de le déférer devant la chambre d’accusation près la Cour d’appel de Tunis, «et ce, sur la base du méprisable décret 54», lit-on dans le communiqué.

Le comité de défense a par ailleurs pointé du doigt un acharnement et des tentatives d’intimidation mais a toutefois réaffirmé sa volonté et son engagement à défendre les détenus politiques, tout en appelant les militants, les associations de défense des droits humains et des libertés à soutenir Jawher Ben Mbarek et Ghazi Chaouachi,

