La Tunisie reprend langue avec le FMI

Contrairement à une perception partagée par tous les experts économiques et financiers, la Tunisie n’a pas abandonné la piste du prêt de 1,9 milliard de dollars qu’elle a sollicité auprès du Fonds monétaire international (FMI).

En effet, le Premier ministre Ahmed Hachani vient de confirmer à la directrice du Fonds, Kristalina Georgieva, lors d’un entretien mardi 16 janvier 2024, en marge de sa participation au Forum économique mondial de Davos, en Suisse, que «la Tunisie a rempli tous ses engagements financiers extérieurs pour l’année 2023», expliquant que «le pays ne tardera pas à payer ses dettes extérieures d’ici 2024», laissant ainsi entendre que la Tunisie est ainsi devenue éligible au prêt en question.

Au cours de la réunion, le Premier ministre a abordé la question de la coopération financière et technique avec le Fonds, indique un communiqué du Premier ministère.

Le Premier ministre a passé en revue les efforts déployés par l’Etat tunisien dans divers domaines, qui ont conduit à l’amélioration de nombreux indicateurs économiques et financiers, malgré les défis majeurs auxquels le pays est confronté, soulignant que la Tunisie poursuit sur la voie des réformes qui répondent aux attentes du peuple tunisien et aux exigences de l’économie nationale et de la paix sociale.

La directrice du Fonds a considéré que la Tunisie fait partie des pays qui ont réussi à obtenir des résultats positifs sur les plans économique et financier malgré les difficultés auxquelles elle est confrontée, résultant principalement de facteurs extérieurs.

Mme Georgieva a expliqué que la politique générale du Fonds n’a rien à voir avec des diktats et prend en compte les particularités de chaque pays, exprimant son ouverture à toutes propositions dans le cadre de la coopération avec la Tunisie.

Le Premier ministre Hachani participe à la 54e session du Forum économique mondial de Davos à la tête d’une importante délégation qui comprend notamment la ministre des Finances, Sihem Al-Boughdiri Nemsia, et la secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères, des Migrations et des Tunisiens à l’étranger, Mounir Ben Rejiba.