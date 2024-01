Tunisie : L’UGTT décide de retirer sa plainte contre Abir Moussi

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a décidé de retirer sa plainte contre Abir Moussi, présidente du Parti destourien libre (PDL).

C’est ce qu’annonce le site de la centrale syndicale « Echâab News », ce jeudi 18 janvier 2024, en citant le porte-parole de l’UGTT Sami Tahri, qui a précisé que cette décision a été prise par le Bureau exécutif.

Ce dernier a par ailleurs rappelé que l’UGTT n’a eu recours à la justice qu’après « la persistance des agresseurs à justifier leur agression en continuant à défier les syndicalistes et en tentant de prendre d’assaut le siège central».

Selon la même source, le porte-parole de l’UGTT a aussi fait part de l’étonnement des syndicalistes quant à la prise en compte de cette affaire ce jour, alors que la plainte a été déposée depuis mai dernier : «Il s’agit d’une affaire comme d’autres plaintes déposées par l’Union contre plusieurs autres personnes, dont une avocate poursuivie depuis plus d’un an, et qui n’ont toujours pas été inquiétés à ce jour, en raison de leur immunité politique», a-t-il déploré.

D’autre part, Sami Tahri a affirmé que l’UGTT est étonnée des récentes déclarations de l’avocat de la cheffe du PDL en exprimant son rejet de «toute utilisation du Syndicat pour régler des comptes et toute tentative d’exploiter cette affaire dans le but de l’utiliser politiquement », ajoutant que «l’UGTT a le droit de se défendre et de faire face aux violations que certains sont prêts à commettre sous prétexte de liberté d’expression»

Rappelons que le procureur de la République a ordonné, cette semaine, l’ouverture de nouvelles informations judiciaires contre Abir Moussi, notamment suite à la plainte déposée par l’UGTT, mais aussi deux autres plaintes déposées par le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) suite aux déclarations de la présidente du PDL qui avait accusé l’instance d’avoir falsifié les résultats des élections

Y. N.