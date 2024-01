L’Institut français de Tunisie et l’Association tunisienne de soutien des minorités (ATSM) organisent lundi 29 janvier à 18h, une projection-débat autour du documentaire « Diversités oubliées : richesse et patrimoine des minorités dans la médina de Tunis ».

La projection sera suivie d’un débat, animé par Ahlem Ghayaza, universitaire, journaliste francophone, sur l’histoire méconnue mais très éclairante de la diversité religieuse et patrimoniale passée et présente de la médina de Tunis.

Un moyen original de questionner la mémoire collective tunisienne, la coexistence religieuse et ethnique ainsi que la préservation des patrimoines de la médina.

Intervenant.es :

🔹 Lotfi Aissa, historien et professeur à la faculté des sciences humaines et sociales de Tunis

🔹 Soumaya Bourougaaoui, maître-assistante spécialisée dans l’étude des minorités culturelles, religieuses et linguistiques en Italie et en Tunisie

🔹 Hatem Bouriel, écrivain et journaliste

🔹 Chercheur.euse associé.e à l’Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain

✅ Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Communiqué