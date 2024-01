Yacht volé au Monténégro intercepté à Bizerte : Trois étrangers arrêtés

La Direction générale de la garde nationale (DGGN) a annoncé, ce vendredi 19 janvier 2024, que ses brigades ont intercepté à Bizerte, un Yacht touristique appartenant à un Russe volé au Monténégro. Trois étrangers dont une femmes ont été arrêtés, ajoute la même source.

Dans son communiqué, la DGGN précise qu’une enquête a été ouverte suite à des informations parvenues le 7 janvier à propos du vol d’un Yacht par trois individus qui comptaient le ramener en Tunisie et plus précisément à Bizerte.

Suite à quoi, les unités de la garde maritime de Bizerte ont effectué plusieurs contrôles dans les différents ports et ont intercepté un Yacht étranger portant le nom de « Axe » le 18 janvier vers 1h au port de plaisance de Bizerte et la vérification des documents a révélé qu’il s’agit bien du Yacht touristique volé au Monténégro.

Un homme et une femme de nationalité étrangère ont été arrêtés et le Yacht a été saisi, alors qu’un troisième complice a pu prendre la fuite, ajoute la même source en indiquant qu’avis de recherche a été lancé à son encontre et que ce dernier a finalement été arrêté, ce jour, à l’aéroport de Tunis-Carthage alors qu’il s’apprêtait à quitter le territoire tunisien.

Le Parquet a ordonné la mise en détention des trois étrangers et la poursuite de l’enquête.

Y. N.