Trafic d’ecstasy à Sousse : Un Tunisien et un étranger placés en détention

Un réseau spécialisé dans le trafic d’ecstasy entre autres comprimés de stupéfiants a été démantelé à Sousse et deux de ses membres, un Tunisien et un étranger, ont été arrêtés et placés en détention.

C’est ce qu’a fait savoir le ministère de l’Intérieur via un communiqué diffusé vendredi 19 janvier 2024, en précisant que dans le cadre de la lutte nationale contre le trafic de drogue, les brigades spécialisées de la garde nationale sont parvenues à démanteler un réseau de trafic opérant à Sousse.

La même source a ajouté que les agents ont effectué une descente chez les suspects et ont saisi 4046 comprimés d’ecstasy et 1875 autres comprimés de stupéfiants.

Le Parquet près le tribunal de première instance de Sousse a ordonné la mise en détention des suspects et la poursuite de l’enquête afin de mettre la main sur les autres membres dudit réseau.

Y. N.