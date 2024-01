Mort et enterré à Hammamet : l’Italie célèbre le 24e anniversaire de la mort de Craxi

La classe politique italienne a célébré le 24e anniversaire de la mort de l’ancien président du conseil Bettino Craxi, décédé et enterré à Hammamet, en Tunisie, où il a passé les six dernières années de sa vie, en exil, loin d’une Italie à laquelle il avait tant donné. (Illustration : la tombe fleurie de Craxi au cimetière de Hammamet).

Les célébrations ont été organisées par la Fondation qui porte le nom du leader socialiste italien. Elles coïncident cette année avec le 90e anniversaire de la naissance de l’ancien Premier ministre, qui tombe le 24 février.

Né à Milan en 1934, Craxi est député depuis 1969. En juillet 1976, il est élu secrétaire national du PSI, poursuivant une ligne politique visant à renforcer le rôle autonome du PSI par rapport au PCI. D’août 1983 à mars 1987, il dirigea consécutivement deux gouvernements de coalition entre le DC, le PSI, le PSDI, le PLI et le PRI.

Impliqué dans les enquêtes judiciaires sur Tangentopoli, les scandales qui, entre 1992 et 1994, ont transformé le jeu politique italien, il démissionne en février 1993 de son poste de secrétaire du PSI. En avril 1993, dans un discours passé dans l’histoire à la Chambre, à l’occasion des demandes d’autorisation de poursuites à son encontre, il reconnaît le financement illégal des partis, mais étend la responsabilité du phénomène à l’ensemble du système politique, déplorant le «processus de criminalisation des partis et de la classe politique».

Jugé puis condamné, il a continué à défendre ses positions depuis la Tunisie, où il avait pris sa retraite en 1994 et où il est décédé le 19 janvier 2000, dans sa maison de Hammamet, où une avenue porte son nom. «Homme politique d’une importance incontestable dans l’Italie républicaine, il a vécu comme protagoniste de l’une des périodes les plus vives et les plus complexes de notre histoire», a déclaré le président de la Chambre, Lorenzo Fontana, dans un message vidéo.

Ses actions et ses choix ont laissé une marque indélébile sur la scène publique de l’Italie. Premier ministre de deux gouvernements, Craxi devient l’interprète des classes les plus dynamiques et productives, sans oublier les plus faibles. Sa bataille victorieuse sur le coût du travail a contribué à réduire l’inflation. L’Italie est devenue la cinquième puissance industrielle du monde. Et sous son mandat, un nouveau concordat a été signé entre l’État italien et l’Église catholique.

«La politique internationale des gouvernements qu’il a présidés était tout aussi incisive. Craxi a renforcé les liens atlantiques tout en démontrant son autonomie décisionnelle dans les zones méditerranéennes et du Moyen-Orient, avec une attention particulière au monde arabe», a ajouté Fontana. Et d’enchaîner : «Les événements des années 1990 qui ont vu la fin de la Première République représentent un sujet encore aujourd’hui controversé et doit donc être abordé avant tout dans une perspective historiographique, avant même une perspective politique. À cet égard, j’espère que le travail des historiens continuera à nous fournir une reconstruction de plus en plus complète et véridique de cette époque».

«Il a été l’un des grands protagonistes de la politique italienne après la Seconde Guerre mondiale. Un leader socialiste qui a rendu l’Italie plus forte en Europe et dans le monde», écrit le vice-premier ministre Antonio Tajani dans X. Stefania Craxi, la fille de Bettino, actuellement sénatrice de Forza Italia et présidente des commissions des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat, affirme dans une note que «vingt-quatre ans après sa mort, le message politique de Bettino Craxi est plus que jamais d’actualité», même si «aujourd’hui, la douleur demeure à cause d’une grande injustice, la pensée que chaque anniversaire, mes enfants doivent traverser la mer pour déposer une fleur sur la tombe de leur grand-père. Une tragédie humaine avant une tragédie politique, dont une partie du système politique ne connaît pas, ne veut pas et ne peut pas encore faire face.»