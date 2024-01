Tunisie : Ridha Charfeddine devant la chambre correctionnelle

L’homme d’affaires Ridha Charfeddine comparaîtra, jeudi prochain, devant la chambre correctionnelle près le tribunal de première instance de Tunis, dans des affaires douanières et financières.

C’est ce qu’a indiqué Me Jamel Hajji membre du comité de défense de Ridha Charfeddine, dans une déclaration à l’agence Tap, ce lundi 22 janvier 2024, en rappelant que le ministère public près le pôle judiciaire économique et financier avait émis un mandat de dépôt contre le concerné, le 2 janvier courant et a fixé la date du procès au 25 janvier.

L’avocat a également indiqué que des négociations sont en cours avec la douane après la demande de conciliation, en précisant que le comité de défense déposera une demande de libération provisoire pour Ridha Charfeddine, en détention depuis le 10 novembre, qui est également poursuivi dans des affaires de suspicions de blanchiment d’argent.

Y. N.