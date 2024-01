Tunisie-Présidence : Les nouveaux membres du gouvernement prêtent serment

Les nouveaux membres du gouvernement nommés ce mercredi 24 janvier 2024 ont prêté serment, au cours d’une cérémonie présidée par le chef de l’Etat Kaïs Saïed au Palais de Carthage.

La présidence de la République a annoncé, ce matin, la nomination de trois nouveaux ministres : Feryel Ouerghi Sebai à la tête du département de l’Économie et de la Planification, Fatma Thabet Chiboub au ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie et Lotfi Dhiab au ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle.

Le président a également nommé trois secrétaires d’État : Samir Abdelhafidh auprès de la ministre de l’Économie et de la Planification chargé des PME, Wael Chouchane auprès la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie chargé de la transition énergétique et Riadh Chaoued, auprès du ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle chargé des sociétés communautaires

Rappelons que ces nominations interviennent pour combler la vacance à la tête des ministères de l’Economie et de la Planification (depuis octobre 2023), de l’Industrie, des Mines et de l’Energie (depuis mai 2023) et de l’Emploi et de la Formation professionnelle (depuis février 2023).

Y. N.