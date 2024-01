Tunis : des Cyber Security Days pour sensibiliser aux défis de la cybersécurité

«Contribuer à l’amélioration de la cybersécurité dans les structures technologiques tunisiennes, réduire les risques potentiels et construire une solide culture de sécurité dans les entreprises et l’écosystème.»

Tels sont les objectifs de la première édition des Cyber Security Days (Journées de la Cybersécurité), qui se tiendront vendredi 26 et samedi 27 janvier 2024 au Golden Events (ex Arena), Berges du Lac, à Tunis.

Organisé par le Club DSI Tunisie, une association à but non lucratif regroupant les principaux responsables des systèmes d’information des entreprises privées et publiques en Tunisie, l’événement vise à rapprocher le monde professionnel du monde académique, tout en révélant les jeunes talents, précise l’association dans un communiqué.

Plus de 250 professionnels (DSI et RSSI) participeront aux Journées de la Cybersécurité, ainsi que plus de 350 étudiants.

Le but est de sensibiliser aux enjeux de la sécurité IT, renforcer la posture de sécurité des entreprises et le niveau de maturité de l’écosystème national et rapprocher essentiellement le monde professionnel du monde académique par l’immersion des jeunes talents dans les défis de la vie professionnelle.

Des conférences plénières, des workshops B2B et un hackathon, dédié aux étudiants, sont dans le programme de l’événement.

En marge de l’événement, un hackathon – compétition Capture The Flag spécialement destinée aux étudiants et qui se déroulera pour une durée de 12 heures répartie sur 2 jours : le 26 (de 10h à 18h) et le 27 (de 08h à 12h).

Cette compétition de CyberSécurité mettra au défi les équipes universitaires à résoudre des exercices de hacking. La compétition adoptera le format « Jeopardy Style » et couvrira les thématiques suivantes : Web, Crypto, Reverse, Exploitation, Forensics, Scripting, ainsi que des exercices pratiques sur des environnements technologiques réels.

Les trois meilleures équipes remporteront des prix.

Des conférences et ateliers d’entreprise sont également programmés dans le but de contribuer à l’amélioration des compétences en matière de sécurité et à la sensibilisation aux enjeux de CyberSécurité, offrant aux participants l’opportunité de s’informer et d’échanger sur les problématiques actuelles de cybersécurité, notamment les réglementations, normes et exigences de sécurité.

L’événement identifiera et promouvra également les meilleures pratiques à usage personnel et professionnel et présentera les dernières technologies et solutions de cybersécurité utilisées dans le monde. Il favorisera la collaboration entre les experts en sécurité et les parties prenantes et encouragera la création de partenariats et le renforcement de la communauté de la sécurité.

I. B.