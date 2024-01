Plainte contre Israël pour génocide à Gaza : La CIJ rend un 1er verdict

La Cour internationale de justice (CIJ) a rendu, ce vendredi 26 janvier 2024, sa décision concernant l’accusation de génocide portée par l’Afrique du Sud contre Israël dans la bande de Gaza.

L’Afrique du Sud a déposé sa plainte le 29 décembre dernier, sachant qu’à ce jour les frappes de l’occupant israélien à Gaza ont fait plus de 26.000 morts et 63.000 blessés, alors qu’Israël et les États-Unis ont jugé « sans fondement » cette plainte dont l’enjeu est un cessez-le-feu immédiat à Gaza.

La très attendue décision de la CIJ qui siège à La Haye a été rendue ce jour : la plus haute juridiction de l’Onu a appelé à Israël «à empêcher tout acte éventuel de génocide et à autoriser l’accès humanitaire à Gaza».

«Israël, qui contrôle toute entrée de l’aide internationale dans la bande de Gaza assiégée, doit prendre des mesures immédiates pour permettre la fourniture de l’aide humanitaire dont les Palestiniens ont un besoin urgent », a encore déclaré la CIJ.

De son côté, le premier ministre israélien Benjamin Nétanyahou a jugé « scandaleuses » les accusations de génocide à Gaza, en commentant : «La tentative ignoble de refuser à Israël le droit fondamental de se défendre est une discrimination flagrante contre l’État juif, et elle a été rejetée à juste titre», et en affirmant que Tel-Aviv poursuivra la guerre…