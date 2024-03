L’image déformée de la Tunisie dans l’émission ‘‘Enquête Exclusive’’ de M6

En tant que citoyen tunisien engagé et fier de mon pays, je me sens dans l’obligation de répondre aux attaques injustes et perfides proférées à l’égard de la Tunisie dans l’émission ‘‘Enquête Exclusive’’ présentée par Bernard de La Villardière, diffusée hier soir, dimanche 3 mars 2024.

Par Leith Lakhoua *

Cette émission, présentée comme une enquête journalistique, est en réalité un exemple flagrant de désinformation et de manipulation. Bernard de La Villardière semble plus intéressé par le sensationnalisme et la quête d’audience que par la recherche de la vérité. Son objectif est clair : ternir l’image de la Tunisie, semer la discorde et propager des mensonges.

L’émission prétend dénoncer des faits sans fournir la moindre preuve tangible. Les accusations portées à l’encontre du gouvernement tunisien sont infondées et irresponsables. De plus, le reportage semble être motivé par des intentions politiques plutôt que par un réel souci de journalisme impartial.

Il est également choquant de constater que l’émission tente de présenter une minorité d’opposants comme les initiateurs de la révolution tunisienne, alors que ces individus ne représentent qu’une infime partie de la population. C’est une véritable mascarade journalistique.

De plus, les affirmations concernant le président Kaïs Saïed sont totalement sorties de leur contexte et dénuées de vérité. Le peuple tunisien a légitimement élu sin actuel président en tant que président, contrairement à ce qui se passait sous les régimes autoritaires précédents. Il est donc inacceptable de le comparer à des dictateurs comme Ben Ali et Bourguiba.

Par ailleurs, l’émission passe sous silence les avancées démocratiques réalisées par la Tunisie, notamment en ce qui concerne la représentation des femmes au gouvernement. Il est important de souligner que la Tunisie a été pionnière dans la région en nommant la première femme arabe chef de gouvernement et en incluant une proportion significative de femmes dans son gouvernement.

Enfin, les tentatives de l’émission de dénigrer la Tunisie et son gouvernement ne sont que des stratagèmes fallacieux visant à détourner l’attention de l’absence de fondement de leurs accusations.

Je demande à M6 de rectifier ces erreurs graves et de présenter une version équilibrée et objective de la situation en Tunisie. Le peuple tunisien mérite le respect de sa dignité, et nous n’accepterons pas que notre pays soit dénigré de cette manière. De plus, je souhaiterais vivement que M6 consacre une enquête à dénoncer les atrocités commises par l’armée sioniste, notamment le génocide palestinien. Dans ce cas, Bernard de La Villardière n’aura pas de mal à trouver des témoignages authentiques et sincères, et pas seulement palestiniens, offrant ainsi une perspective éclairée sur cette tragédie ignorée ou minimisée par beaucoup de médias internationaux.

* Consultant en logistique et organisation industrielle.