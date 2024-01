Pour une académie diplomatique au service du rayonnement de la Tunisie

L’Académie diplomatique internationale de Tunis qui a été inaugurée officiellement il y a quelques jours par le chef de l’Etat en présence du ministre des Affaires étrangères chinois, dont le pays a fait un don de 80 millions de dinars pour en financer la construction et l’équipement, a organisé avant-hier, jeudi 25 janvier 2024, sa première activité.

Par Raouf Chatty *

Elle a accueillis dans ses somptueux bâtiments flambants neufs les chefs de mission diplomatiques et consulaires, les chefs des bureaux et missions des organisations internationales accréditées à Tunis, en présence du ministre des Affaires étrangères, témoignant ainsi de l’importance que la Tunisie accorde à la diplomatie et à l’Académie diplomatique en tant que vecteurs de construction de relations internationales fondées sur le dialogue, le respect mutuel et la promotion des intérêts communs, et ce au service de la paix et du développement partagés.

Cet acte prouve surtout que les autorités tunisiennes veulent que cette nouvelle institution soit pleinement ouverte sur le monde et serve de pole de formation pour les diplomates tunisiens et étrangers, d’études, de recherches, de contacts et d’amitiés, au service du rapprochement entre les nations.

Aux yeux de ses initiateurs, cette institution pourrait contribuer à la création et au développement de réseaux diplomatiques multinationaux pouvant jouer un rôle majeur dans la construction chez les nouvelles élites diplomatiques de valeurs partagées favorisant la culture du dialogue, de la tolérance, du respect, et du développement de relations pacifiques entre les nations.

Hub de formation dans le domaine de la diplomatie et des relations extérieures ouvert pour les diplomates tunisiens et étrangers comme pour les fonctionnaires travaillant dans le domaine des relations extérieures, l’Académie diplomatique internationale de Tunis remplira utilement et efficacement sa mission, encore faut-il qu’elle réussisse à faire en sorte que ses auditeurs deviennent véritablement des vecteurs de rapprochement entre les nations et comprennent que leur rôle sera de contribuer par leur travail à construire un environnement de paix, de dialogue et de prospérité, profitable à leurs pays respectifs et à la communauté internationale.

C’est là le message essentiel que le ministre des Affaires étrangères a voulu faire passer dans son exposé devant les plénipotentiaires des puissances étrangères et les chefs des organisations internationales et régionales accréditées à Tunis mettant en évidence les valeurs que cette Académie va cultiver et diffuser et qui seront les valeurs universelles de la paix, la sécurité l’amitié, la concorde, les droits de l’homme, les droits des peuples, le respect de la souveraineté des États… mais aussi la justice, la démocratie, le développement économique et social, valeurs auxquelles la Tunisie est profondément attachée et qu’elle a toujours cultivées et défendues.

L’Académie diplomatique sera donc appelée à être beaucoup plus qu’une école pour la formation à la diplomatie et aux techniques diplomatiques, son ambition sera plus grande et son rôle plus vaste.

Il appartient maintenant à sa direction générale et ses organes de décision de lui donner une philosophie anticipatrice des mutations géopolitiques, loin des sentiers battus, de déterminer sa feuille de route, de préciser ses méthodes de travail pour en faire un établissement vivant, dynamique, rayonnant et ouvert aux expériences des autres académies diplomatiques de par le monde, et capable de réaliser ses objectifs et d’aider la Tunisie à relever les défis.

* Ancien ambassadeur.