‘‘La Table du Nord. Itinéraire gourmand à travers le nord de la Tunisie’’ est un beau livre qui raconte cette partie de notre pays, mettant en lumière sa cuisine, sa culture, ses produits, sa terre et surtout, son peuple.

Cet ouvrage écrit par Malek Labidi regroupe plus de 100 recettes de cuisine, et propose une exploration approfondie de 24 produits du terroir et la mise en avant de sept savoir-faire spécifiques du nord de la Tunisie.

‘‘La Table du Nord’’ est un projet de la Fondation Biat et s’inscrit dans le cadre des initiatives en faveur de la valorisation du patrimoine immatériel et une contribution à sa sauvegarde et à sa transmission.

Un voyage dans la mémoire, les parfums et les saveurs d’une région qui a été traversée, comme du reste la Tunisie dans son ensemble, par plusieurs civilisations qui y laissé leurs empreintes indélébiles.