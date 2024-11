Via Bagrada à Testour : le nord-ouest tunisien déploie ses richesses

La ville de Testour, gouvernorat de Béja, dans le nord-ouest tunisien, a accueillie, les 9 et 10 novembre 2024, Via Bagrada, un événement initié par Museum Lab, association qui œuvre à la redynamisation du patrimoine tunisien.

Ce rassemblement est l’aboutissement d’une résidence d’artistes, d’artisans, de spécialistes du patrimoine, et de jeunes passionnés, organisée pour soutenir les acteurs locaux.

Via Bagrada a pour ambition d’intégrer les dimensions économique, culturelle, patrimoniale et écologique de la région dans un projet de développement durable. L’événement a également vu le lancement de l’application Via Bagrada, une plateforme de découverte immersive et en temps réel des trésors cachés de la région.

En s’appuyant sur un an de travail collaboratif, Museum Lab a conçu cet événement pour que chaque aspect du nord-ouest tunisien – des artisans aux paysages naturels en passant par le patrimoine historique – soit mis en lumière et soutenu par des initiatives de valorisation durable.

Terroir riche et préservé, vecteur de développement régional

Le nord-ouest tunisien se distingue par la diversité de ses ressources naturelles, son patrimoine culturel et ses savoir-faire artisanaux. Consciente de ce potentiel, Museum Lab a initié une série de panels qui abordent les forces spécifiques de cette région en termes d’économie, d’écologie et de tourisme culturel. Ces panels ont réuni des experts et acteurs locaux pour discuter des atouts et des défis du développement régional.

Le premier panel a, par exemple, mis en avant les produits de terroir, véritables ambassadeurs du nord-ouest, en soulignant leur potentiel pour stimuler l’économie locale. D’autres discussions se sont concentrées sur des initiatives écologiques, l’hébergement alternatif et les événements culturels comme piliers de l’attractivité touristique.

Par ces panels, Museum Lab a cherché à montrer que la valorisation économique de la région passe par la mise en valeur des ressources locales et des savoir-faire traditionnels. Les échanges ont souligné l’importance de créer un développement ancré dans l’identité régionale et respectueux de l’environnement.

Connexion plus profonde avec le patrimoine

Le nord-ouest tunisien offre un cadre naturel préservé et une riche histoire, qui en font un lieu privilégié pour les circuits touristiques immersifs mais malheureusement non exploité comme il se doit. Museum Lab a su capitaliser sur cette spécificité en créant des expériences de découverte qui allient aventure, histoire et écologie.

Ces circuits – qu’ils soient pédestres, en canoë ou à vélo – permettent aux visiteurs de s’immerger dans la beauté naturelle et culturelle de la région. Le site archéologique de Thignica et la ville historique de Testour, par exemple, sont des témoins vivants de civilisations passées qui révèlent la profondeur historique de la région.

Museum Lab, par le biais de l’application Via Bagrada, facilite l’accès à ces lieux et propose une navigation intuitive pour les visiteurs à la recherche d’expériences inédites. Ces parcours offrent aux touristes et aux visiteurs la possibilité de redécouvrir la région en adoptant une approche responsable et enrichissante, connectée aux ressources locales et au patrimoine.

Le patrimoine immatériel au cœur de l’économie locale

Avec sa diversité artisanale, le nord-ouest tunisien regorge de savoir-faire précieux qui participe à l’identité de la région. Partant de cette richesse, Museum Lab a travaillé avec les artisans locaux pour créer des ateliers où ces techniques ancestrales peuvent être transmises aux visiteurs. Que ce soit la fabrication de fromage, la broderie, ou la préparation de confitures, ces ateliers sont autant de témoignages d’un patrimoine immatériel en perpétuel renouveau. Grâce à Via Bagrada, les visiteurs peuvent découvrir et participer à ces ateliers, prenant ainsi une part active dans la préservation de ces traditions.

Pour les artisans, Via Bagrada est une opportunité de s’ouvrir à un marché plus large et de renforcer leur visibilité au-delà de leurs communautés locales. Les formations en médiation culturelle proposées par Museum Lab aux jeunes de la région garantissent un accueil de qualité, où le patrimoine et la tradition deviennent des sources d’attractivité et de prospérité pour l’économie locale.

Mise en valeur innovante des produits artisanaux

Le nord-ouest tunisien possède un savoir-faire artisanal unique, qui contribue grandement à l’économie locale et au dynamisme de la région. Museum Lab a compris l’importance de ces artisans dans le tissu économique régional et a intégré leur participation dans le Marché du Terroir de Via Bagrada. Ce marché offre aux producteurs locaux l’occasion d’exposer leurs créations, comme les cosmétiques naturels, les objets en bois, et les spécialités culinaires sans gluten.

En attirant une clientèle extérieure, Museum Lab permet aux artisans de diversifier leurs revenus et de s’ouvrir à de nouveaux débouchés commerciaux. En parallèle, l’association a soutenu des formations pour renforcer la visibilité et la commercialisation des produits des artisans, créant ainsi une économie de proximité autour du patrimoine régional. Le succès de ce marché reflète l’approche stratégique de Museum Lab, qui vise à transformer les savoir-faire locaux en vecteurs de croissance économique durable.

Développement durable par la valorisation du patrimoine

Museum Lab a travaillé pendant un an à Testour pour poser les bases d’un modèle de développement touristique et économique durable, ancré dans la préservation du patrimoine. À travers Via Bagrada, l’association promeut une approche inclusive qui valorise aussi bien le patrimoine matériel (monuments historiques, sites archéologiques) qu’immatériel (savoir-faire, artisanat, traditions culinaires).

Le lancement de l’application Via Bagrada constitue un outil central dans cette démarche, en fournissant aux visiteurs une carte interactive et un agenda culturel mis à jour, facilitant la découverte de toutes les facettes du nord-ouest.

En collaborant avec des acteurs locaux de divers horizons – culture, écologie, artisanat – et en formant les jeunes à la médiation culturelle, Museum Lab s’engage à préserver l’authenticité de la région tout en dynamisant son économie.

L’édition 2024 de Via Bagrada a confirmé que le développement touristique et économique du nord-ouest tunisien passe par la valorisation de sa culture et de son patrimoine, qu’il soit matériel ou immatériel. En créant des ponts entre tradition et innovation, Museum Lab offre aux acteurs locaux les moyens d’optimiser leur potentiel économique et d’élargir leurs horizons.

Via Bagrada, en tant que modèle de tourisme responsable, montre que l’avenir de cette région réside dans la promotion d’un patrimoine vivant et accessible, capable de séduire aussi bien les visiteurs que de répondre aux aspirations de la communauté locale.

Communiqué.