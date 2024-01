La Berd a investi 213 M€ en Tunisie en 2023, dont 80% pour le secteur privé

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) a investi 213 millions d’euros dans huit projets en Tunisie en 2023. Le secteur privé a attiré environ 80% des investissements et 50% des projets étaient inclusifs, a indiqué la Berd dans un communiqué.

La Berd et Tunisian Investment Authority (TIA) ont lancé en 2023 une plateforme nationale, un guichet unique pour les investisseurs, dans le but d’améliorer l’écosystème, d’attirer les investissements directs étrangers et de générer des emplois. «En continuant à soutenir la région sud et orientale de la Méditerranée (Semed) en 2023, la Berd y a réalisé plus de 2 milliards d’euros de nouveaux investissements, dont 93% dans le secteur privé», ajoute la banque.

«Le financement a été canalisé vers 42 projets et de multiples activités commerciales et 45% des projets étaient inclusifs», a encore indiqué la banque, qui a des investissements cumulés en Tunisie de 2 100 millions d’euros dans 67 projets, dont 24 % dans le secteur privé.

En Egypte. L’institution a pris de nouveaux engagements de 1,3 milliard d’euros dans 16 projets, dont 96% dans le secteur privé et environ les deux tiers axés sur l’inclusion économique et de genre.

Au Maroc, la Berd a investi 391 millions d’euros dans 15 projets. La part des investissements du secteur privé a atteint un record de 93% en 2023, tandis que 47% des projets étaient inclusifs.

En Jordanie, la Banque a engagé 62 millions d’euros répartis dans 16 projets en 2023, dont 61% dans le secteur privé et 45% dans les infrastructures durables.

La région Semed dans son ensemble a continué de bénéficier d’un fort soutien de la part des donateurs, notamment de l’Union européenne (UE), du compte multi-donateurs Semed de la Berd, le Fonds vert pour le climat, le Mécanisme mondial de financement concessionnel et d’autres donateurs bilatéraux et multilatéraux.