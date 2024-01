En postant des vidéos dans lesquelles il apparaît les yeux fixés sur l’appareil photo de son téléphone portable à bord d’un navire détourné par les Houthis, le jeune Yéménite Rashid Al-Haddad a fait sensation sur les réseaux sociaux, pas seulement pour sa promotion de la cause palestinienne et les attaques des rebelles yéménites contre les navires, mais aussi pour sa forte ressemblance avec la star hollywoodienne Timothée Chalamet. (Vidéo)

Par Imed Bahri

Al-Haddad, 19 ans, décrit par la presse internationale comme un «beau pirate», a déclaré à l’Agence France-Presse : «Je présentais des vidéos comiques, mais quand j’ai vu combien les enfants de Gaza souffraient, j’ai décidé être aux côtés du mouvement Ansar Allah (le nom officiel des Houthis) et de défendre la cause de la Palestine.»

Al-Haddad est apparu dans des vidéos qu’il a prises de lui-même avec le drapeau yéménite ou palestinien, au son de chansons patriotiques, lors d’une visite au navire Galaxy Leader, détenu par les Houthis depuis le 19 novembre en raison de son lien avec un homme d’affaires israélien, et dont le sort de l’équipage reste inconnu. Il a poursuivi : «Quand j’ai ouvert le compte Tik Tok, j’ai posté des extraits du navire qui avait été arraisonné… En quatre jours, le nombre de followers a atteint des millions et le nombre de abonnés du compte a atteint 40 000.»

«Il peut me détourner», écrit une utilisatrice de X

«Les pirates yéménites postant des TikToks occasionnels alors que l’ensemble du noyau impérial occidental s’effondre à cause du blocus de leurs navires est sûrement la merde la plus drôle de 2024», a écrit un utilisateur de X qui a partagé les clips vidéo d’Al-Haddad.

Comme sur d’autres plateformes, le post a suscité un flot de commentaires sur la beauté du Yéménite. «Mon dieu, comme tu es beau !», a commenté une dame. «Il peut me détourner», a écrit une utilisatrice de X, tandis qu’une autre a demandé : «Est-ce que son bateau a de la place pour une autre personne ?»

Reconnaissant à quel point les médias sociaux ont changé le paysage, un autre a commenté : «Je commence à réaliser que même les gens comme les pirates ont les médias sociaux de nos jours et peuvent faire des choses comme ça… la prochaine génération de pirates et de soldats de la génération Z va être [bizarre].»

Un utilisateur de X a commenté que le conflit risque de pousser le public américain à soutenir les Yéménites. «Les États-Unis ont largement sous-estimé leurs ennemis», écrit-il. Et d’ajouter : «Plus ce conflit dure, plus le peuple américain est exposé aux Yéménites. Et nous les aimons. Vous n’allez pas convaincre beaucoup de gens normaux que ces gens sont nos ennemis.»

Le beau jeune homme aux cheveux bouclés a acquis une sorte de renommée, à l’heure où les yeux du monde se tournent vers les rebelles de son pays, dont les attaques contre les navires perturbent le trafic maritime dans la région stratégique par où transite 12% du commerce mondial.

Depuis plus de deux mois, les Houthis, soutenus par l’Iran, mènent des attaques en mer Rouge et en mer d’Oman contre des navires commerciaux qu’ils soupçonnent d’être liés à Israël ou se dirigeant vers ses ports, en solidarité avec la bande de Gaza, qui est bombardée sans répit par l’armée israélienne depuis le 7 octobre.

Pour tenter de les dissuader, les 12 et 22 janvier, les forces américaines et britanniques ont lancé des frappes conjointes sur leurs sites militaires au Yémen. De temps en temps, l’armée américaine mène seule des frappes sur des missiles qui, selon elle, seraient prêts à être lancés.

À la suite des frappes occidentales, les Houthis ont commencé à cibler les navires américains et britanniques dans la région, estimant que les intérêts des deux pays étaient devenus des «cibles légitimes».

Les adeptes des réseaux sociaux ont comparé le jeune Yéménite à l’acteur franco-américain Timothée Chalamet, qui joue le rôle principal dans le film musical Wonka, et certains d’entre eux sont même allés jusqu’à donner à Al-Haddad le surnom de «Tim-Houthi Chalamet».

Al-Haddad a déclaré : «Je n’ai pas été touché par le fait qu’ils m’aient comparé à cet acteur. Bien sûr, j’étais heureux d’une autre manière parce que j’ai gagné beaucoup de fans et j’ai commencé à leur transmettre des messages sur la Palestine », soulignant qu’il a pu transmettre «un message à l’Occident parce qu’il y a beaucoup d’étrangers qui me suivent.»

Ses comptes Instagram et Facebook censurés

Al-Haddad tient à souligner qu’il n’est pas un Houthi et écrit sous son nom sur son compte TikTok : «Nous ne sommes pas des Houthis… mais nous sommes avec la Palestine», même s’il publie des déclarations publiées par les Houthis, qui comprennent généralement une annonce de ciblage des navires et des avertissements aux États-Unis et à Israël.

Il poursuit : «J’ai reçu de nombreuses offres pour faire des défilés de mode et des publicités, mais j’ai décidé de profiter de cette renommée pour servir la cause palestinienne.»

Alors qu’il marchait dans une rue de Sanaa, sous contrôle rebelle depuis 2014, alors que l’AFP l’interrogeait, un homme s’est approché de lui, lui a serré la main et lui a demandé de prendre un selfie avec lui.

Al-Haddad a déclaré : «Mon compte Instagram, qui était suivi par soixante-dix mille personnes, a été définitivement bloqué, de sorte qu’il n’a pas pu être récupéré… ainsi que mon compte Facebook au même moment car ils sont liés entre eux.» Il a ajouté : «Trois de mes comptes TikTok ont ​​été bannis, mais j’ai créé un nouveau compte. Si Dieu le veut, le nombre de followers a augmenté en 24 heures pour atteindre plus de cinq mille.

Actuellement, plus de 31 000 personnes suivent son compte TikTok.»

Al-Haddad a ajouté : «Je ne suis pas intéressé à être célèbre parce que je suis beau. Il y a quelque chose de plus important, bien sûr, et le plus important est que notre cause principale soit la Palestine, et que nous soyons tous aux côtés de la Palestine.»