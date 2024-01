Les médecins, auxquels les patients font confiance pour qu’ils s’occupent de leur santé, prennent-ils soin eux-mêmes de leur propre santé avec la rigueur requise ? La question se pose d’autant plus que les médecins sont mortels comme nous et qu’ils peuvent avoir les mêmes négligences et les mêmes fragilités.

Dans un post publié ce dimanche 28 janvier 2024 sur sa page facebook, Dr Faouzi Addad, cardiologue, pose ce problème en se référant à une étude réalisée récemment en France. Nous reproduisons ci-dessous ce post qui suscite la réflexion parmi les hommes en blouses blanches…

«Les médecins seraient-ils plus en danger sur un plan de santé ? Une réflexion que j’aimerai partager avec vous à travers cette enquête réalisée chez plus de 1000 praticiens français. Ils sont près de 7 patients sur 10 à se soigner seuls sans faire appel à un autre confrère. Seul 4 sur 10 ont un médecin traitant. Certains reconnaissent ne pas suivre les soins ou les examens prescrits. Ils demandent souvent un deuxième avis. Ils ont le sentiment de recevoir des traitements plus innovants. En tous cas, la plupart des médecins qui ont vécu l’expérience comme patient ont changé leurs façons de prendre en charge leurs propres patients. Ils ont pris conscience de certains manques d’attention et de la dégradation du système de soins. Chers confrères prenez soins de vous, n’hésitez pas à consulter et prendre un deuxième avis différent du votre. Faites un bilan sanguin complet annuel. Et donnons encore plus d4attention et de soins à nos patients pour des jours meilleurs. Nous avons le plus beau métier du monde.»