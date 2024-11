La Banque mondiale au chevet du secteur de la santé en Tunisie

Une délégation de la Banque mondiale (BM) se rendra en Tunisie le 8 novembre 2024 pour discuter d’un nouveau projet de coopération d’une valeur de 25 millions de dollars, visant à renforcer le système national de santé avec l’appui du Fonds de lutte contre les pandémies, indique un communiqué du ministère de la Santé.

Lors d’une rencontre entre le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, et la délégation de la BM, conduite par le représentant de l’institution financière internationale en Tunisie, Alexandre Arrobbio, et le directeur du département Santé, Nutrition et Population pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, en présence de nombreux responsables du ministère, plusieurs décisions ont été prises pour commencer la mise en œuvre du projet de coopération à partir de 2025.

L’initiative repose sur trois piliers principaux : le premier est lié à la préparation aux urgences sanitaires et aux épidémies à travers l’appui aux capacités du Centre d’opérations stratégiques du ministère de la Santé, l’amélioration de la surveillance des épidémies à travers un système moderne de collecte et d’analyse d’information, le développement de la gestion des données de santé et l’amélioration de la gestion des ressources humaines dans le secteur.

Le second se concentre sur le renforcement des équipes d’intervention rapide, le soutien aux capacités des laboratoires et la création de laboratoires de diagnostic de référence.

Le troisième est axé sur le renforcement des services hospitaliers et d’urgence, l’extension des unités mobiles d’urgence, la fourniture d’ambulances équipées, l’exploitation et la maintenance d’équipements médicaux avancés et la mise en place d’un système d’information hospitalier complet.

Ce projet vise à développer les soins de santé primaires en mettant en œuvre un plan de restructuration des soins de première ligne, renforcer les programmes de prévention et de diagnostic précoce, moderniser les centres de soins de santé primaires, les numériser pour améliorer la coordination et le suivi et équiper les centres des zones prioritaires de structures préfabriquées alimentées par l’énergie solaire.